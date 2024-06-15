Tekirdağ’da Yelken Kupası Heyecanı

Tekirdağ’da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası 58. Tekirdağ Kiraz Festivali etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Rakoczi Kupası Yelken Yarışları nefesleri kesti. Türk Macar Dostluğunu pekiştirmek için Macar Prensi Ferenc Rakoczi’nin adını taşıyan yarışlara 40 yelken sporcusu katıldı.

Rumeli İskelesi önünden Marmara Denizi’ne açılarak kıyasıya bir rekabete başlayan yelkencilerden Hayrettin Eren Çakır birinci, Tuna Kaya ikinci olurken, Ahmet Arel Barut ise üçüncülüğü yakaladı.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, düzenlenen etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, “Macar Prensi Ferenc Rakoczi’nin adına düzenlediğimiz yarışmamızda sporcularımız yarıştı. Festivalimizde Macaristan’dan gelen misafirlerimizi de ağırlıyoruz. Çeşitli etkinlikler süren festivalimizde akşam sanatçılarımızın konserleriyle devam edecek” dedi.

Konuşmaların ardından dereceye giren yelkencilere madalyaları verildi.

Vira Haber