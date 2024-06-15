İstanbul27 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Yelkenli Teknede 13 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Yelkenli Teknede 13 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Yelkenli Teknede 13 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında Yelkenli tekne ile yasadışı yollardan İtalya’ya doğru hareket halinde olan tekne içinde 13 düzensiz göçmen yakalandı.

A+A-

Marmaris ilçesi açıklarında yelkenli tekne içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye hareket etti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından İtalya rotası üzerinde bulunan yelkenli tekne içerisindeki 13 düzensiz göçmen (beraberinde 4 çocuk) yakalandı.

 

Vira Haber

Bu haber toplam 69 defa okunmuştur
Etiketler : , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.