TCG Büyükada, Kurban Bayramı'nda Nöbette

Sahip olduğu teknolojik milli imkân ve kabiliyetler göz önüne alındığında dünyanın en modern korvetlerinden biri olarak kabul edilen TCG Büyükada (F-512), öncelikli ve ağırlıklı olarak çevre denizleri olmak üzere kıyı sularından okyanuslara ve tropik denizlere kadar her ortamda görev icra edebilme özelliğiyle ön plana çıkıyor. Sahip olduğu modern sensör sistemleri ve ateş gücü ile de oldukça caydırıcı bir platform olarak yer alıyor.

Kurban Bayramı'nda yüksek hazırlık durumunda bulunan TCG Büyükada (F-512) gemisinde görevli askerler, milletin huzur ve güvenliği için karada olduğu gibi denizde de eller tetikte bekliyor. Vatan nöbetinin bir an olsun aksatılmadığı gözlenen gemide askerler, birbirleri ile bayramlaştı.



"Ailemizden ayrı olmanın zorluğunu da bu gurur hafifletiyor"

TCG Büyükada Komutanı Deniz Yarbay Ahmet Erel, "Mavi vatanın koruyucusu Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığının milli gemilerinden TCG Büyükada'nın komutanı olmaktan duyduğum büyük kıvancı, kelimeler ile ifade etmem mümkün değildir. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 'mükemmel ve kadir bir Türk donanmasına malik olmak gayedir' sözü ışığında her geçen gün gücüne güç katan bu şanlı donanmanın bir ferdi olarak, Türk sancağını mavi vatanda dalgalandırırken yaşadığımız gurur bizlere tüm zorluklarla mücadele etme gücü veriyor. Kurban Bayramı gibi özel ve önemli günlerde ailemizden ayrı olmanın zorluğunu da bu gurur hafifletiyor. Bu heyecanla aziz Türk milletinin kurban bayramını kutluyorum" dedi.



"Türk milletinin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum"

TCG Büyükada Elektrik Subayı Deniz Teğmen Fatih Mirazlı da "Bu şanlı donanmanın bir ferdi olarak Türk sancağını mavi vatanda gururla dalgalandırırken, özel ve önemli günlerde ailemizden uzakta bulunmak hüzün verici olsa da Türk sancağını denizlerde taşımanın onurunu, görev yaptığımız silah arkadaşlarımızla beraber yaşıyoruz. Başta ailem ve sevdiklerim olmak üzere tüm Türk milletinin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

TCG Büyükada Bilgi Teknolojileri Astsubayı Çavuş Bahri İncekara ise ailesinin ve Türk milletinin Kurban Bayramı'nı kutladı. Çocukluk zamanlarından beri denizciliğe karşı bir sevgisinin olduğunu belirten TCG Büyükada Kamarot Onbaşı Mahmut Badacı da şu ifadelere yer verdi:

"Gemilerde görev yapmaya karar verdim. Buradan ailemin ve tüm milletimizin Kurban Bayramını kutluyorum."

Vira Haber