Tamer Kıran’dan Aliağa DTO’ya ziyaret
İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Aliağa Deniz Ticaret Odası’nı ziyaret etti.
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İstanbul, Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Aliağa Deniz Ticaret Odası’nı ziyaret etti. Geçtiğimiz günlerde Aliağa’daki denizcilik firmaları İzmir Deniz Ticaret Odası’ndan ayrılarak Aliağa Deniz Ticaret Odası’nı kurmuştu. Odanın başkanlığına Adem Şimşek, Meclis Başkanlığı’na da İsmail Önal seçilmişti.
Cuma günü Star Rafineri’nin açılışına katılmak amacıyla Aliağa’ya gelen İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, açılıştan önce Aliağa Deniz Ticaret Odası’nı ziyaret etti.
Aliağa DTO Başkanı Adem Şimşek ile sektördeki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunan Başkan Tamer Kıran’a günün anısına plaket takdim edildi.
Vira Haber
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