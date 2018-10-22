Temaslarda bulunmak üzere Silifke ve Mersin'e gelen KTTO Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Deniz başkanlığındaki heyet, Silifke Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen Çalıştay sonrası MTSO'yu ziyaret etti. Ziyaret kapsamında KTTO Heyeti ile MTSO Üyeleri arasında ikili görüşmeler de gerçekleştirildi.

"Kıbrıs'a katma değeri yüksek kaliteli yatırımlar bekliyoruz"

Kıbrıs ve Türkiye diye bir ayrımın olmadığını ve kendilerinin de Türk olduğunu belirten Deniz, iş birlikteliklerini geliştirmek, artırmak ve yeni iş birliklerine öncü olmak istediklerini söyleyerek, iki ülke arasındaki ticaretin görünen ve görünmeyen tüm engellerini ortadan kaldırmayı hedeflediklerini söyledi. KKTC'nin yatırım olanaklarından da bahseden Deniz, Kıbrıs'a katma değeri yüksek, kaliteli yatırımlar beklediklerini söyleyerek, bu yatırımların gerçekleşmesi için MTSO gibi odaların yardımına ihtiyaç duyduklarını kaydetti. Deniz, "Kazanmak için çeşitli ortaklıkların kurulduğu dünyada, biz neden ilişki, ortaklık kurmuyoruz? Üyelerinize tavsiyelerde bulunun ve onları Kıbrıs'a yatırım yapmak için cesaretlendirin" dedi.

"Mersin Limanı Kıbrıs için hayati öneme sahip"

Öte yandan ürünlerinin sürekli olarak Mersin Limanı'ndan geri döndüğü yönündeki şikayetlerin ardından limanda bir toplantı yaptıklarını, bu toplantıdan da oldukça memnun olduklarını ifade eden Deniz, Mersin Limanı'nın Kıbrıs için hayati öneme sahip olduğunu ve ürünlerinin en büyük çıkış noktası olduğunu belirtti. Deniz, bu noktada ortaklıkların geliştirilmesi gerektiğini ve destek beklediklerini de sözlerine ekledi.

"Ortak yatırımlar olmalı"

MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan ise Kıbrıs ile ilişkilerin gelişmesinde iki önemli noktanın olduğunu aktararak, bunlarından ilkinin, ticarette malların serbest dolaşımı için ortak çalışma yapılması olduğunu, ikinci konun ise ortak yatırımlar olduğunu söyledi. Kızıltan, iki oda arasında bu konuları görüşmek üzere ilişkiler kurulması ve bir yol haritası hazırlanması gerektiğini vurguladı. Mersin'de üretilen ürünlerle KKTC'de üretilen ürünler arasında bir fark görmediklerini vurgulayan İzol, "Sorunların ortadan kalkması ve ortak işler yapmamız gerekiyor. İki ülkenin beraber yapamayacağı iş yoktur. Bizim en yakın iş yapacağımız ülke KKTC'dir" ifadelerini kullandı.

Vira Haber