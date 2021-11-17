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Tarihi vapur ve gemiler maketlerde hayat buldu

Tarihi vapur ve gemiler maketlerde hayat buldu

İstanbul'da yaşayan marangoz Harun Tümer, emekli olsa da atölyesinden ayrılmadı. Tarihi savaş gemilerinden, İstanbul'un simgesi olan vapurlara kadar birçok aracın birebir maketini yaptı. Şimdi en büyük isteği maket yapımını gençlere de öğretebilmek.

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Nusret Mayın Gemisinden Savarona Yatı'na, yandan çarklı ada vapurundan nostaljik tramvaylara..

Hepsi emekli marangoz olan 70 yaşındaki Harun Tümer'in ellerinde maket olarak can buldu.

Çocukluk oyuncakları mesleği oldu

Mustafa Kemal Atatürk'ü ağırlayan Savarona Yatı'nın da maketi atölyede bulunan eserlerden. Yapımı 4 ay süren maket tam 400 parçanın bir araya getirilmesiyle yapıldı.

Tümer'in bu yolculuğu çocukken yaptığı oyuncaklarla başladı. Denize olan sevgisi de onu gemi maketi yapmaya yöneltti.

Gençlere de öğretmek istiyor

Maket yapımını gençlere de öğretmek isteyen Tümer şunları söyledi:

"Kimsenin yapamadığı şeylerle uğraşalım, hem kendimizi mutlu edelim hem de çevremizdekileri mutlu edelim. Bu sabır isteyen bir iş. Ahşap seçimi ve boyası çok önemli. Her ahşap ve boya kullanılmıyor maket yapımında. Teknede bizim kullandığımız ahşap; ıhlamur. Boya olarak da kimseyi zehirlemeyecek anamel boya kullanıyoruz."

Atölye, İstanbul Boğazı'na indirilen ilk vapurdan, Çanakkale Savaşında kullanılan savaş gemilerinin maketine kadar geçmişten birçok iz taşıyor.

Vira Haber

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