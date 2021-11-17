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Rusya'nın balıkçı gemisi Yalova'dan

Rusya'nın balıkçı gemisi Yalova'dan

Yalova'da üretilen ve dünyanın en büyük balıkçı gemileri arasında yer alan Georgiy Meshcheryakov Rusya'ya teslim edildi.

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Yalova'nın Altınova ilçesinde üretilen, süper fabrika balıkçı gemisi Georgiy Meshcheryakov'u Rusya'nın JSC `Okeanrybflot` şirketine teslim edildi.

108,2 metre uzunluğunda ve 20 metre genişliğindeki gemi, boyutu ve özellikleri ile dünyanın en büyük fabrika balıkçı gemileri arasında yer alıyor.

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Okhotsk Denizi'nde balık avlamak üzerine inşa edilen gemi, 4 bin 700 metreküp toplam kargo ambarı kapasitesi ile günde 450 metrik ton ürünü dondurabiliyor.

11 ay boyunca denizde avlanma yapabilen Georgiy Meshcheryakov 2 yılda tamamlandı.

Vira Haber

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