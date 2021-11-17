Rusya'nın balıkçı gemisi Yalova'dan

Yalova'nın Altınova ilçesinde üretilen, süper fabrika balıkçı gemisi Georgiy Meshcheryakov'u Rusya'nın JSC `Okeanrybflot` şirketine teslim edildi.

108,2 metre uzunluğunda ve 20 metre genişliğindeki gemi, boyutu ve özellikleri ile dünyanın en büyük fabrika balıkçı gemileri arasında yer alıyor.

Okhotsk Denizi'nde balık avlamak üzerine inşa edilen gemi, 4 bin 700 metreküp toplam kargo ambarı kapasitesi ile günde 450 metrik ton ürünü dondurabiliyor.

11 ay boyunca denizde avlanma yapabilen Georgiy Meshcheryakov 2 yılda tamamlandı.

Vira Haber