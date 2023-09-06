Tarımsal Üretimde Su Krizi Alarm Veriyor

8 milyon hektarlık tarım arazisinin yaklaşık %70’i en verimsiz tarımsal sulama tekniği olarak kabul edilen salma sulamayla yapılıyor.

Aynı arazi koşullarında minimum %40 su tasarruf sağlayan damla sulama sistemi kullanımı %8-10’da kalırken, yağmurlama, pivot, damla sulama gibi modern tekniklerle yapılan toplam sulama oranı %30’larda gerçekleşiyor.

verilerine göre; tarımsal sulamada teknik hesaplamalarla tespit edilen su ihtiyacının iki katından fazlası arazilerde kullanılıyor. Bu veriler, tarımda su kayıplarını en aza indirecek iletim ve dağıtım sistemlerinin önemini ortaya koyuyor. Yeni sulama projelerinde; salma sulama yerine basınçlı sulama sistemlerin tercih edilmesi, su kayıplarının önlenmesinde büyük fark yaratabilecek.

Susuzluk, Çoraklaşma ve Tuzlaşmayla Mücadelede Damla Sulama Farkı

lideri NETAFIM, 26 yıldır Türkiye’de sürdürülebilir tarım için kaynak tasarrufu ve yüksek verimlilik çalışmaları yürütüyor. Elde edilen veriler, damla sulamanın yüzeysel ve fazla su kullanan geleneksel sulamaya göre, verimli tarım alanlarının korunmasındaki önemini ortaya koyuyor. Aynı zamanda eğimli arazilerin tarıma kazandırılmasında da büyük rol oynuyor.

%40 - %75 oranında su tasarrufu sağlayan basınçlı ve düşük debili damla sulama sistemleri, topraktaki hava-su dengesini koruyor, kök-bitki gelişim dengesini sağlıyor ve bitki boyu ile çiçek miktarı arasındaki oranı istenilen düzeyde kontrol altında tutuyor.

Türkiye'de tuzlanma etkisi altında olan topraklar tahmini 2 milyon hektar civarında. Aşırı sulamanın yarattığı tuzlanma ve çoraklaşma, ülkemizdeki tarımsal üretim sahalarının daralmasına ve verim kaybına neden oluyor. Aşırı sulamada, kaya kanalcıklardan yüzeye doğru yükselen tuz mineralleri, suyun buharlaşması sonucunda eriyik halde toprağın yüzeyine taşınıyor. Yüzeydeki tuzlanma, bitkiler üzerinde toksik etki yaratırken toprağın su tutma kapasitesini azaltıyor. Bu sorunu engellemek için önerilen ve bitki köklerine doğrudan su ve besin veren ‘damla sulama sistemleri’, toprak yüzeyindeki akışları ve erozyon riskini azalttığı gibi, çoraklaşmaya neden olan tuzun toprak yüzeyine çıkmasını ve birikmesini engelliyor.

Tarım arazileri, sera ve meyve bahçesi gibi tüm üretim alanlarında kullanılabilen damla sulama, yaprak hastalıkları ve fungal enfeksiyonlarının yayılma riskini düşürüyor. Meyve ve sebze üretiminde su kaynaklı leke ve deformasyonları azaldığı için kaliteli verim artışı sağlanıyor.

NETAFIM, su, enerji ve tarımsal girdi maliyetlerinde büyük tasarruf sağlayan damla sulamanın,

hububat, yonca, şeker pancarı, ayçiçeği, çeltik, yer fıstığı, fasulye, pamuk, fındık, kivi, muz üretim alanlarında yaygın kullanımı için yürüttüğü çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.

Vira Haber