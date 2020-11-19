Tarladan Sofraya Güvenli Lojistik Nasıl Olmalı?

Maltepe Üniversitesi ve Lojistik Derneğinin (LODER) işbirliğiyle 2010 yılından buyana aralıksız düzenlenen “Tarım, Gıda ve Soğuk Zincir Lojistiği Sempozyumu”, bu yıl “Topraktan Beslenmeye” temasıyla hayata geçirildi. Küresel salgın koşulları nedeniyle çevrimiçi yapılan sempozyuma, alanında uzman akademisyenlerle sektörün tanınmış isimleri katıldı. Sempozyuma koronavirüsle mücadele sürecinde iyi gıdaya verilen önemin artması nedeniyle tarladan sofraya yolculuğun sağlıklı koşullarda nasıl ilerleyebileceği konusu damgasını vurdu.

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuksöken, “İnsanın toprakla ilişkisi hiçbir zaman sona ermeyecektir. Günümüzde özellikle gıda gereksinimlerinin karşılanması için ürünlerin soğuk zincirle insanlara ulaşması gerekiyor. İnsan hakları açısından baktığımızda da insanların en sağlıklı şekilde beslenme hakkını korumada lojistik sektörünün önemi ortaya çıkıyor. Lojistiğin, sağlıklı beslenmedeki rolü çok önemli” dedi.

Lojistik Derneği Başkanı, Maltepe Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tanyaş ise, tarım-gıda lojistiğinin dünya çapındaki en stratejik sektörlerden biri olduğuna dikkati çekerek, küresel salgın döneminde bu gerçeğin bir kez daha ortaya çıktığını söyledi. Tanyaş, “Koronavirüs salgını sürecinde yeni tür tedarik zincirleri kurmamız gerektiğini gördük. Öte yandan değişen yeni beslenme alışkanlıklarına yönelik de tarım gıda tedarik zincirleri oluşturmalıyız. Gıda ve tarım ürünlerinin enflasyona da etkisi yüksek. Tedarik zincirinin geliştirilmesi bu açıdan da çok önemli” dedi.

Maltepe Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Dr. Atiye Tümenbatur, tarım gıda tedarik zincirini; iklim değişikliği, hijyen, gıda güvenliği, teknoloji, sağlık, verimlilik, kayıt dışılık, pazarlama, atık gıda, lojistik ve tedarik zinciri, arz ve talep planlaması gibi temel faktörlerin etkilediğini söyledi. Dünyada tarım gıda tedarik zincirlerinin artık beslenme alışkanlıklarının değişmesine göre şekillenmeye başladığını belirten Tümenbatur, “Örneğin sağlıklı beslenmede hayvansal ürünlerdeki proteinlerden bitkisel ürünlerdeki proteinlere geçiş söz konusudur. Bununla birlikte yaşadığımız küresel salgın ortamında da sağlıklı gıdaya erişimin önemi daha fazla ortaya çıktı” diye konuştu.

“Tarım-Gıda Tedarik Zinciri” konulu oturumda konuşan Tefken Tarımsal Araştırma, Üretim ve Pazarlama AŞ Genel Müdürü Emrah İnce, Türkiye’de tarımsal ArGe için ayrılan payların arttırılması ve inovasyon kültürünün yaygınlaştırılması gerektiğini belirtti. Sürdürülebilir ve izlenebilir tarımın hayata geçirilmesinin önemini vurgulayan İnce, fidandan süpermarketteki rafa kadar izlenebilirliğin yaygınlaştırılma çalışmalarının başladığına işaret etti. Dimes Genel Müdürü Ozan Diren ise tarım ürünleri sektöründe kooperatifleşme ve teşviklerin önemli olduğunu söyledi. Kooperatiflerin ülke genelinde örgütlenmesi, ortak satış planlamasının devreye girmesi gerektiğini belirten Diren, ihtiyacı olan şirkete en yakın çiftçiden ürün tedarik edilmesiyle uzak mesafelerden ürün alınmasının ve dolayısıyla maliyet artışlarının önüne geçilebileceğine dikkat çekti.

Vira Haber