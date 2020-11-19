MSC Cruises’in Sağlık Protokolü Neleri Kapsıyor?

MSC Cruises, Ağustos ortasında önce İtalyan yetkililerini sonra da Malta yetkililerini ikna eden bir sağlık protokolü oluşturdu. Dünyada kruvaziyer yolcuları ilk karşılayan ve o zamandan beri Akdeniz'e yelken açan ilk şirket oldu. Dünyanın en büyük dördüncü şirketi olan MSC Cruises'ın yönetici başkanı Pierfrancesco Vago, "Güvenli başlangıçlar için referans olduk ve Brezilya, Çin, Fransa, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Güney Afrika gibi ülkeler bizimle iletişime geçti" dedi.

Protokolünüz nasıl çalışıyor ve nasıl gidiyor?

Durum açık: gemiye binmeden önce ve daha sonra ilk dört günlük seyirden sonra negatiflerden değil, Covid-19 kuluçka döneminde gemiye binmediklerinden emin olmak için tüm gemi yolcuları için hızlı temizleme; günlük ateş ölçümü; maskelerin kullanımı; mesafenin azaltılması konuk sayısının azalmasıyla da durum garanti altına alınır; gemideki hareketleri takip eden yüksek teknolojili bileklikler ve gezinin sabahında negatif PCR testi çıkan MSC personeli ile korumalı geziler. Toplamda 40 bin test gerçekleştirdik, yaklaşık 300 kişinin gemiye binişi reddedildi. Onlar için üzüldük, ancak bunu yapmak zorundaydık çünkü tam bir güvenlik ve rahatlık içinde bir tatil garanti etmenin tek yolu budur.

Bu yüzen şehirlerin temizliğini nasıl sağlıyorsunuz?

Günde birkaç kez temizlik yapılıyor ve örneğin, her asansör 24 saat içinde 48 kez sterilize ediliyor. Hava menfezlerinde hidrojen peroksit ile bir aerosolizasyon etkisi vardır: toksik değildir ve yüzde 99 biyolojik olarak parçalanabilir. Bu yöntem ameliyathanelerde de kullanılmaktadır.

Mürettebat, farklı yasalara sahip birçok ülkeden geliyor, nasıl test ediyorsunuz?

Ülkelerinden ayrılmadan önce kendi ülkelerinde test edilmeleri ve gemiye binmeden önce testi tekrar yapmaları gerekmektedir. Ayrıca her halükarda onları 14 gün boyunca izole ederiz. Her ay bu swab testini dört kez tekrarlarlar ve tüm biniş boyunca gemiden inemezler.

Protokol nasıl oluşturuldu?

Dünya genelinde karantina kararları alındığında, gemilerimizde fiziksel alanda çalışan binlerce işçi vardı çünkü bu “denizin yıldızları” hala yılın 365 gün süresi boyunca çok fazla bakıma ihtiyaç duyuyorlar: elektronikleri ve bu motorları kapatıp bitirilecek bir durum değil. İşbirliklerimizi korumak ve virüsün ortamlarda nasıl geliştiğini anlamak için birçok veri topladık ve bazı keşifler yaptık.

Neler keşfettiniz?

Örneğin, iddia edildiğinin aksine virüs hava yoluyla da yayılıyor. Bu nedenle, Avrupa Birliği endüstrileri için sağlık protokolleri oluşturan Selanik Üniversitesi ile çalışmaları başlattık ve deneyimlerimizi paylaştık. Onlar için bir "laboratuvar" olduk çünkü gemide birçok sektöre odaklandık: diskolar, restoranlar, barlar, tiyatrolar, oteller, güzellik merkezleri ve spor salonları. Böylece protokol oluştu ve İtalya'ya sunduk.

Bürokrasisi mükemmel bir üne sahip olmadığı halde neden İtalya'dan başladınız?

İtalya bu sefer bürokrasi konusunda dünyanın en iyisiydi ve bir İtalyan olarak gurur duyuyorum bundan. Ulaştırma ve Sağlık Bakanlığı'ndan Bölgelerden geçen Teknik-Bilimsel Komite'ye (CTS), Usmaf'a (Liman Sağlık Kurumu), Liman Başkanlıklarına ve liman belediye başkanlarına okuduk ve okuttuk. Tüm ülkelere örnek olduk.

En son "Conte" Dpcm sizi neden durdurmadı?

Çünkü test ve filyason sistemimiz çalışıyor. Öyle ki bakanlık bizden yolcuların taktığı bileklik hakkında bilgi istedi. 1.5 metreden yakın bir mesafede on dakika bir pozitif ile konuşmuş olanları hemen buluyor.

Bileziğin fiyatı ne kadar?

Yolcular için tek kullanımlık olanı 10 euro, mürettebat için şarj edilebilir olanı 20 euro. Ancak gemideki Covid’e karşı tüm önlemler bilet ücretine yansımıyor.

Sağlık protokolü gemi sahipleri için pahalıysa ve tam kapasitede yolculuk yapmadığınız için fazla para kazanamazsanız, nasıl direnebilirsiniz?

Yolculuk başına 400 bin euro harcanıyor ve nakit yakıyoruz ama MSC'de ana işimiz olan ve dünyada ikinci olduğumuz kargo gemisi sektörü sayesinde geniş bir kapsam içerisindeyiz. Feribot, liman ve lojistik sektöründe de varız. Biz alışılmadık bir grubuz çünkü tanıdık, uzun vadeli bir vizyona sahibiz ve değerlerimize saygı duyarak kimseyi işten çıkarmadık. Protokol sayesinde yolculuğun güvenli olduğunu ispatlayabilirsek, eminim bugün değil yarından itibaren karlı günlere döneceğiz. Ancak asıl hedefimiz yalnızca güvenli deniz yolculuğu değil, aynı zamanda çevreye sıfır etkidir.

İyimsersiniz ama bazı kruvaziyer hatları iflas etti, diğerleri ise henüz çalışmalara başlamadı. Kısacası sektör mücadele ediyor.

Bardağı yarı dolu olarak görüyorum çünkü bir rasyonelleştirme olacak ve çevreye saygı duymadan eski filoları kullanan sektör için iyi bir durum. Bu gemiler, gerçek dışı bir defter değeri için diğer sahiplere satılmaya devam ederken, artık nihai hizmetten çıkarılma kaderlerinde var. Bu nedenle, yakın gelecekte genel teklif, daha yüksek düzeyde müşteri hizmeti ile daha verimli gemilere sahip olacaktır. Toplu bir yeniden başlatma olduğunda, zorunlu olarak kademeli olacak, ancak kabinleri ve yatakları piyasadan kaldırarak, müşteriler en yeni nesil gemileri kimin sunacağını seçebilecek. Ne yazık ki bu rasyonalizasyon, gemi sahiplerinin savaş alanında yaralanmalarına neden olacak.

Pandemi, gemilerin yapım felsefesini değiştirecek mi?

"Hayır, çünkü gemilerimiz zaten geniş alanlara sahip. Bununla birlikte, herhangi bir şekilde var olan bakteriyi ortadan kaldırmak için sürekli olarak temizlenmesi adına daha kolay malzemeler sunduk, yüksek teknolojili bileklik ile kabinleri açabilir veya ellerinizi kullanmadan içecekler için ödeme yapabilirsiniz. Gemi yolcuları, gün batımını tam bir güvenlik içinde izlemek için kabinlerinin balkonunda olmanın güzelliğinin farkındalar.

Şu andan itibaren 2029'a kadar birçoğunu başlatma planlarınız vardı ve şimdi ne yapacaksınız?

Filomuzu 17'den 29'a çıkaracak tüm yatırımları teyit ettik. Önümüzdeki yıl iki tane gemiyi denize indirmeyi planlıyoruz. İtalya'nın tamamı bundan faydalanıyor çünkü gemilerimizin her biri yaklaşık bir milyara mal oluyor ve yalnızca Fincantieri tersanelerinde çalışan işçiler için değil, aynı zamanda ampullerden buzdolapları veya döşemeden geçen mobilyalara, yataklara kadar yüzlerce üretici için de kazanç sağlıyor. Sonunda harcadığımız bir milyarın 4,5 milyar ürettiği ve binlerce insanı istihdam ettiği tahmin ediliyor. Ancak yeniden başlamak sadece bizim için değil, hem tedarikçiler hem de turizm için ürettiğimiz İtalyan limanlarının kıyı ekonomisi için de önemliydi. Sektör hala turistlerin sadece yüzde ikisi tarafından seçildiği için büyük bir büyüme alanına sahip.

Vira Haber