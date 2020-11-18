Sarıyer Belediyesi'nin “Balıkçılık ve Su Ürünleri Birimi”ne Ödül

Balıkçılık sektöründe İstanbul balıkçılığının yaklaşık yüzde 40’ını, midyeciliğin ise yaklaşık olarak yüzde 90’ını karşılayan Sarıyer’de, 10 bine yakın kişi geçimini sektörden sağlıyor. İlçe için marka değeri taşıyan balıkçılık, Sarıyer Belediyesi’nin büyük özverilerle kurduğu “Balıkçılık ve Su Ürünleri Birimi” ile 2020 Altın Karınca Ödülüne de layık görüldü. Ödül töreni İstanbul Bomonti Hilton Otelde pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleşti. Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Tahir Büyükakın tarafından takdim edilen ödülü, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve proje ekibi aldı.

41 BELEDİYEYE 52 ÖDÜL

Belediyeler arasında deneyim ve bilgi paylaşımı sağlamak, örnek uygulamaları desteklemek ve üyeler arasında yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen ödül töreninde birçok proje arasından seçilen başarılı projeler ödüllendirildi. Yönetişim ve Katılımcılık, Kentsel Planlama ve Altyapı, Çevre ve Atık Yönetimi, Mimari ve Kentsel Tasarım, Kültür ve Sanat, Sosyal Hizmetler, Yerel Kalkınma, Ulaşım ve Hareketlilik, Akıllı Şehir Uygulamaları ile Afet Yönetimi kategorilerinde 41 belediyeye 52 ödül verildi.

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ BİRİMİ NELER YAPTI?

Yaklaşık 50 kilometrelik bir sahil şeridine sahip olan Sarıyer’in temel geçim kaynaklarından birisi de kaçınılmaz olarak su ürünleri ve balıkçılık oluyor. Sarıyer Belediyesi 7 adet su ürünleri kooperatifi ve 900 üyesi, 500 tekne barındırma kapasitesiyle ülkemizin en aktif balıkçılık merkezlerinden birisi. Sarıyer’deki potansiyeli değerlendirmek amacı ile yerel düzeyde kalkınma sağlamak, ülkemizin balıkçılık politikasının istenilen seviyeye ulaştıracak bu birimi hayata geçirdi.

İlçenin coğrafi konumu dolayısı ile balıkçılığın önemli bir geçim kaynağı olması balıkçılık alanında “Katılımcılık ve Sürdürülebilirlik” kavramlarını Sarıyer Belediyesi’ne kazandırdı. 2010 yılından itibaren bu alanda ilkleri gerçekleştiren Sarıyer Belediyesi, Sarıyer tarihinde ilk defa ilçe balıkçılık kurultayı gerçekleştirdi. Kurulan “Balıkçılık Eğitim Merkezi” sayesinde su ürünleri eğitimi konusunda üniversiteler ve diğer paydaşlarımız iş birliğiyle çeşitli konularda sertifika programları düzenlendi. Bu eğitimlerde balık ve diğer su ürünlerini tüketme nedenlerinden balıkçılık yöntemlerinin neler olduğuna kadar hem üreticiyi hem de tüketiciyi bilinçlendirecek çok çeşitli konular ele alındı. Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında her yıl Türk Kalp Vakfı ile birlikte “Kalbin için olta at” ve Altı Nokta Körler Vakfı ile birlikte “Karanlığı aşalım özgürlüğe olta atalım” festivalleri düzenlendi. Marmara Bölgesi balıkçıları ve birçok kurum temsilcisinin katılımı ile sektörel sorunlar, su ürünleri kooperatiflerinin sorunları, avlanan su ürünlerinin pazarlama sorunları, denetlemeler konularının ele alındığı bir “Balıkçılık Çalıştayı” gerçekleştirip çalıştay sonrası oluşturulan toplantı raporu ve çözüm önerilerini ilgili kurumlar ile paylaşıldı.

Vira Haber