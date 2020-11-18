Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sakarya gaz sahasındaki keşiften sonra pek çok ülkenin Türkiye'den kendi karasularında arama ve sondaj yapmasını istediğini belirterek, "Şu anda önceliğimiz yurt içi olduğu için bu teklifleri geri çevirdik. Artık yerli derin deniz sondaj ekibimiz ve becerilerimizle küresel bir oyuncu olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz." dedi.

Dönmez, Petrol ve Doğal Gaz Platformu Derneği (PETFORM) tarafından düzenlenen "Arama ve Üretim Sektörü 12. İstişare Toplantısı'na videokonferans aracılığıyla katıldı.

Bakan Dönmez, Fatih sondaj gemisinin keşfettiği 405 milyar metreküplük doğal gaz rezervi, Libya ile imzalanan ve deniz yetki alanlarını belirleyen anlaşma, Kanuni sondaj gemisinin filoya dahil edilmesi, Yavuz sondaj gemisinin Doğu Akdeniz'de sondaja başlaması gibi gelişmelerle Türkiye'nin derin deniz arama ve sondajcılığında farklı bir noktaya geldiğini ifade etti.

Derin deniz aramalarının yüzde 40'ının son iki yılda yapıldığına işaret eden Dönmez, bu süreçte 2016-2017 dönemine göre deniz alanlarında yapılan üç boyutlu sismik veri toplama faaliyetlerinde yüzde 43, iki boyutlu sismik veri toplama faaliyetlerinde yüzde 300 artış sağlandığı aktardı.

Dönmez, "Denizlerimizdeki 50 yıllık arama ve sondaj faaliyetlerimizin, bu çabanın, uğraşın, emeğin karşılığını Tuna-1 kuyusunda aldık. İnşallah hem Karadeniz'de hem de Akdeniz'de keşiflerimizin devamı gelecek." diye konuştu.

Türkiye'nin artık yerli derin deniz sondaj ekibi ve becerileriyle küresel bir oyuncu olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini vurgulayan Dönmez,"10 yıl öncesine kadar uluslararası ortaklıklarla yürüttüğümüz bu işlerde, bugün yerli üretimin de gücüyle önemli bir know-how, bilgi ve tecrübe kazandık. Sakarya gaz sahasındaki keşiften sonra pek çok ülke kendi karasularında arama ve sondaj yapmamızı istedi. Şu anda önceliğimiz yurt içi olduğu için bu teklifleri geri çevirdik." ifadelerini kullandı.

Vira Haber