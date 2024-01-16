Taşan Asi Nehri Tarım Arazilerini Su Altında Bıraktı

Hatay’da geçtiğimiz günlerde başlayan yağışlı hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Yağışla birlikte kent merkezinde su baskınları yaşandı. Lübnan'dan doğup Samandağ ilçesinden Akdeniz’e dökülen Asi Nehri’nin de debisi arttı. Artan debi nedeniyle nehrin bazı bölümlerinde taşma meydana geldi. Nehrin Antakya ilçesi Demirköprü Mahallesi mevkiinde tarım arazileri su altında kaldı. Araziler ile birleşen nehir adeta görünmez oldu.

Mahalle sakini Cuma Şahan, tarım arazilerinin su altında kaldığını ifade ederek, bölgede aşırı yağışların etkisini hissettirdiğini söyledi.

Vira Haber