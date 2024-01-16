VoIP Numaraları Hakkında Her Kişinin Bilmesi Gereken Temel Bilgiler İçin Hızlı Bir Kılavuz

Çünkü internetin hayatımızda pek çok fonksiyona hakim olduğu bir dünyada internet tabanlı çözümler bulmak çok mantıklı.

Bu noktada muhtemelen merak ediyorsunuz. VoIP nedir bu arada? Bu teknoloji, telefon şirketinizden olmayan numaraları almanıza nasıl olanak sağlıyor? Bu yazımızda bundan ve daha fazlasından bahsedeceğiz. Yani anlamak için gerekli temel temellere sahip olmak istiyorsanız VoIP numaraları, Okumaya devam et.

VoIP

İnternet Üzerinden Ses Protokolü, insanların interneti kullanan kişileri aramasını, mesaj atmasını ve görüntülü aramasını mümkün kılan teknolojidir. Temel sabit hattınızla karşılaştırıldığında çalışma mantığı aslında aynıdır.

Sabit hatlarda bakır kablolarınız var. Bunlar bir çağrı olduğunda ses ve ses verilerinin iletilmesinden sorumludur. VoIP kablolar yerine interneti kullanır. Ancak istenen sonuç söz konusu olduğunda ikisi aynıdır.

VoIP ile çeşitli teknolojiler kullanılabilmektedir. Günümüzde en yaygın olanı akıllı telefonlar ve dizüstü bilgisayarlardır. Ancak VoIP için özel olarak üretilmiş masa telefonlarının yanı sıra normal sabit hattınızı VoIP için kullanmanızı sağlayan adaptörler de mevcuttur.

VoIP numarası

Artık VoIP'in ne olduğunu bildiğinize göre, VoIP numarası kavramını anlamak daha kolay olacaktır. Basitçe söylemek gerekirse, VoIP teknolojisini kullanan bir numaradır. Bu sadece normal numaranız ama çok daha fazlasını yapabilir.

Elbette bu, VoIP kapsamında almak istediğiniz hizmetlerin türüne bağlıdır. Ancak potansiyel söz konusu olduğunda burada kesinlikle çok büyük bir değer var. Bu nedenle dünya çapında yeni gelişen işletmeler için en iyi seçeneklerden biri olarak görülüyor.

VoIP Numaralarının Çeşitli Sınıflandırmaları

Kime sorduğunuza bağlı olarak, sınıflandırma için çeşitli kriterler olacaktır. Ancak şimdilik yalnızca ikisini öğrenmeniz gerekiyor.

Sabit ve sabit olmayan

VoIP'in en çok tercih edilen noktalarından biri, farklı bir konumdan numara almanıza olanak sağlamasıdır. Ancak durumun yüzde yüz böyle olmadığını biliyor muydunuz? Gittiğiniz türe bağlı olarak, örneğin Kanada'daysanız Kaliforniya'dan bir numara alamayacaksınız. İkisi hakkında daha fazlasını öğrenelim:

Düzeltildi - Sabit VoIP ile, alabilmeniz için önce adres kanıtını sağlamanız gerekir. Bu yüzden buna sabit deniyor! Fiziksel bir adrese eklenir. Kurulumu daha zahmetli olsa da acil aramalar için kullanılabilmesi buna değer. Sabit olmayan - Sabit olmayan bir adres sağlamanıza gerek yoktur. Almak da çok daha kolay. Dünyanın çeşitli yerlerinde çağrı merkezlerinin kurulmasında bu önemli olmuştur.

Amaca dayalı

Her ne kadar farklılıklar ilkinde olduğu kadar net olmasa da, bu hala insanların çeşitli türleri tanımlamanın yaygın yoludur. Bunlardan bazıları:

Özel numara- Özel bir sayı, yalnızca rastgele olmayan bir sayıdır. Hedef kitleye daha çekici görünmesi için belirli bir formatı takip etmesi gerekiyor. Örneğin, bir çiçekçi 1-800-3569377 anlamına gelen 1-800-FLOWERS'ı seçebilir. Ancak işlevsellik açısından hiçbir fark yoktur. Ücretsiz - Ücretsiz telefonla, birisinin sizi aramasıyla ilgili her türlü ücretten işletmenizi sorumlu tutuyorsunuz. Telefonla satış yapıyorsanız veya daha erişilebilir müşteri desteği sağlamak istiyorsanız bu çok önemlidir. Ücretsiz olması yalnızca bir ülke için geçerli olabileceği gibi birçok ülke için de geçerli olabilir. Yerel numara- Yerel bir numara belirli bir bölgede kullanılan bir sayıdır. Hedef kitlede güven oluşturmak için yerel alan kodunu kullanır. Pazarlamacılar ve işletmeler yerel numaraları kullanıyor çünkü insanlar genellikle yerel işletmeleri desteklemeyi tercih ediyor.

Neden VoIP numarası almalısınız?

gibi firmalara teşekkürlerTelnumVoIP numaralarıyla ilişkili aşağıdakiler gibi çeşitli avantajlardan yararlanabilirsiniz:

Büyük tasarruf. VoIP kullanarak tasarruf etmenin pek çok yolu vardır. Telefon faturanızı düşürmenin yanı sıra, uluslararası ve daha uygun fiyatlı iş gücüne erişmenizi de sağlar. Üstelik başlamak için ek ekipmana gerek yok. Ölçeklenebilirlik. İnsanlar ihtiyaç duyduğunuzda kolayca daha fazla numara alabilmenizi seviyor. Ve aynı kolaylıkla onlardan kurtulabilirsiniz. Gerçekte kullandığınızdan daha fazlasını ödemek konusunda endişelenmenize gerek yok.

Ulaşılabilirlik. Nerede olursanız olun satın aldığınız numaraya ulaşabilirsiniz. Çeşitli cihazlara bağlanabilir, böylece cihazı kendinize en uygun şekilde taşıyabilirsiniz.

Güçlü bir iş iletişimi altyapısı istiyorsanız VoIP kesinlikle keşfetmeniz gereken bir şeydir. Bu yazıyla bu konu hakkında biraz daha fazla bilgi edinebileceğinizi umuyoruz.