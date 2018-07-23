Taşucu Limanı için teklif uzatıldı

Taşucu Limanı özelleştirmesinde son teklif tarihi 24 Eylül'e kadar uzatıldı. Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye ait Taşucu Liman ve lojistik tesis alanı taşınmazının 36 yıl süreyle "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle özelleştirilmesi ihale sürecinde son teklif verme tarihi 24 Eylül'e kadar uzatıldı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının konuya ilişkin olarak Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye ait Taşucu Liman sahasında bulunan sanayi tesis alanı taşınmazının "satış", Taşucu Limanı ve Lojistik Tesis Alanı Taşınmazının 36 yıl süreyle "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle bir bütün halinde özelleştirilmesi amacıyla yapılacak ihaleye 24 Eylül'e kadar teklif verilebilecek.

1983 tarihinde yapımına başlanan ve 15 Kasım 1985'te faaliyete geçen Taşucu Limanı, Mersin ilinin en büyük 2. limanı. Türkiye Selülöz ve Kağıt Fabrikası’na (SEKA) ait işletmelerden biri olarak 1984 yılında faaliyete geçen “SEKA Akdeniz İşletmesi Kağıt Fabrikası” olarak faaliyet göstermişti.

2003 yılında işletmesine ara verilen liman için kağıt fabrikası olarak yapılan özelleştirme çalışmalarından olumlu sonuç alınamayınca Sümer Holding’e devredilerek “Sümer Holding Taşucu Kağıt Sanayi İşletmesi” olarak adlandırıldı. Ardından faaliyetler durdurulmuş ve işletme kapatılmıştı.

2009 yılında ise imar planı "Turizm Tesis Alanı ve Yat Limanı" olarak yeniden düzenlendi fakat 2013 yılında Danıştay 6. Dairesi tarafından iptal edildi.

Sümer Holding A.Ş. Taşucu Kağıt Sanayi İşletmesi 23.01.2017 tarihinde TDİ’ye devredildi. Toplam kapalı depolama alanı 9 bin metrekare ve açık depolama alanı ise 118 bin metrekare. Kara alanı 291 bin 183 metrekare olan limanda sanayi tesis alanı 714.182,88 ve lojistik tesis alanı ise 329.508,68 metrekare olarak görünüyor.

Vira Haber