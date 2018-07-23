MSC Cruises ödüllü aile programını genişletiyor

Sosyal medyada paylaşım yapmak, aile ve arkadaşlarıyla tecrübelerini paylaşmak isteyen pek çok tatilci için hızla bir içgüdü haline geldi. Sadece MSC Cruises Instagram’da haftada 4000’den fazla etikette yer alıyor. Bir dizi eğlenceli ve bilgilendirici video ile Luciano; etkileyici Instagram fotoğrafları, iyi kurgulanmış ve çekilmiş Youtube videolarının nasıl elde edileceğine dair ipuçları vermenin yanı sıra; MSC Young ve Teen kulüplerinin çocuk, genç ve aileleri için son günlerin çılgınlığı Musical.ly’ye de video ekleyecek. Bunu takiben katılımcılar, ucunda göz alıcı MSC Cruises ödülleri olan, yaratıcılıklarını test ettikleri ve kendi ödüle layık içeriklerini oluşturdukları bir takım oyununa yelken açacaklar.

MSC Cruises Gençlik Aktivitelerinden Sorumlu Başkanı Matteo Mancini; “Bir aile şirketi olarak, çocuklar ve ebeveynlerinin gemilerimizde güzel vakit geçirmeleri için sürekli yeni ve inovatif etkinlikler tasarlamaktan keyif alıyoruz. Özel anların en mükemmel karelerini ve videolarını yakalamanın aileler için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Umarız ki içerik üretimi atölyelerimiz bu yolda onlar için bir ilham kaynağı olacak.”

Atölyerimiz dışında, MSC Cruises’un başarılı web dizisi Kelly & Kloe’nun önümüzdeki aylarda beş yeni bölümle geri dönüyor. Gemilerimizden ve dünyanın her yerinden çocuklar tarafından 4 milyondan fazla izlenmiş popüler dizinin 3. sezonu, MSC Cruises’ın en genç yolcularında yaratıcılık ve dışavurumu teşvik etmek üzere, güvertedeki çocukların Kelly & Kloe deneyimi gününün bir parçası olarak yarattıkları senaryolar üzerinden ilerleyecek. Bölümlerden birinde Luciano Spinelli de yer alacak.

Yaratıcılık fırsatları bununla da kalmayıp, Cadılar Bayramı’nda da devam edecek. Bilgi yarışmaları, Cadılar Bayramı’na özel makyaj seansları ve yetenek gösterileri, bütün filoyu kapsayan çocuk ve aile eğlence programlarının yanı sıra; kazanan, ertesi sene bir Kelly & Kloe bölümü olarak yayınlanacağı senaryo yarışmasına da davet edilecek.

Bütün bunlar hali hazırda aşağıdaki çok zengin ve çeşitli içeriğe sahip MSC Cruises çocuk ve aile programının yalnızca son eklentileri.

Vira Haber