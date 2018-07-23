‘Azımut Türkiye yaz buluşması’ Bodrumda yapıldı

Türkiye’de sektör lideri olan Karina Yatçılık’ın uluslararası geleneksel “Azimut Türkiye Yaz Buluşması”, Serafina Mare, Bodrum’da yapıldı. Azimut Yachts’ın Türkiye prömiyeri yapılan Azimut 72 modeli de etkinlik akşamında ilk kez lanse edildi.

Jaguar işbirliği ile yapılan buluşmada, davetliler şık bir Bodrum yaz gecesinde Karina Yatçılık ile Azimut Yachts’ın ayrıcalıklarını keşfettiler.

Azimut Yachts özel tekne koleksiyonunu Türkiye’de başarıyla temsil eden İstanbul merkezli yat satış firması Karina Yatçılık tarafından tüm tekne tutkunları ve Azimut Yachts sahiplerinin bir araya getirildiği buluşmaya Azimut Yachts Genel Müdürü Marco Valle’de ilk defa katıldı.

Azimut Yachts Genel Müdürü Marco Valle, Karina Yatçılık Genel Müdürü Murat Soydaş ve Yönetim Kurulu Üyesi Ersev Sevinçer ev sahipliğinde yapılan özel davete iş, sanat ve cemiyet dünyasından Jülide-Mehmet AliBerkman, Beste-Mustafa Yurttaş, Zafer-Akın Kozanoğlu, İpek-Berk Köse, Gilman-Mesut Karadeniz, Meral Yazıcı, Gül Ergi, Zeynep Germen, Burcu Şendir, Birim Bayraktar, Aysel Akçay, Nuray Fenercioğlu ve Nastassia Çoşkunseven gibi isimler katıldı.

Türkiye lansmanı yapılan Azimut 72 modelini de yakından inceleme fırsatı bulan konuklar, davette Selen Beytekin caz performansı ve Doğuş Çabakçor performansı ile keyifli vakit geçirdiler.

Azimut Yachts Genel Müdürü Marco Valle, “Azimut Endless Summer Wave partisinin tekrar Bodrumda yapılmasından büyük mutluluk duyuyorum. Türkiye’deki tekne sahipleriyle tanışmak ve onlarla iyi vakit geçirip yeni modellerimiz hakkında görüş ve yorumlarını toplamak için çok iyi bir fırsat. Azimut Yachts ailesinin bir parçası olma zevkini paylaştığımız bir topluluk oluşturuyoruz.” yorumunu yaptı.

Karina Yatçılık Genel Müdürü Murat Soydaş, “Azimut Yachts’ın Türkiye temsilciliğini üstlenmemiz ile birlikte geçen sene yine Bodrum’da düzenlediğimiz olağanüstü büyük ilgi gören Azimut Yaz Buluşması’ndan sonra 2.sini tekrar çok daha fazla bir ilgi ile gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Serafina Mare’nin muhteşem manzarası, kalitesi ve hizmet anlayışı, işbirliği yaptığımız partnerlerimizin destekleri ve Karina ekibinin özverili çalışmasıyla gerçekleştirdiğimiz bu güzel geceyi, uzun yıllardır birlikte deniz ve tekne sevgisini paylaştığımız seçkin dostlarımızla paylaşmış olmaktan dolayı çok mutluyuz. Yaklaşık 30 yıldır sektörün önde gelenleri arasında yer alan Karina Yatçılık, Azimut Yachts ile birlikte daha fazla büyümeye devam edecek. Azimut Yachts ile önümüzdeki yıl tekne tutkunlarına büyük sürprizlerimiz olacak” dedi.

Azimut Yachts’ın Flybridge serisinin yanı sıra, Grande, S, Magellano ve Atlantis serilerinin de temsilciliğini yürüten Karina Yatçılık, markanın çıkartacağı yeni modelleri Türkiye’de tekne severlere tanıtmaya devam edecek.

Vira Haber