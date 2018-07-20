Usta balıkçılar şampiyonluk için buluşuyor

İlknur ve Ertuğrul İçingir önderliğinde ‘Büyük Balığın Peşinde’ sloganı ile Türkiye’nin en iyi balıkçılarını biraraya getirecek olan "Columbia PFG Alaçatı Big Fish " ; bu yıl da Yakala-Bırak-Yaşat teması ile ön plana çıkıyor.

Türkiye'nin ilk sportif balıkçılık turnuvasını Alaçatı'da başlatan İlknur ve Ertuğrul İçingir, turnuva ile ilgili, “ Hem turnuva sırasında hem de turnuva dışında kalan zamanlarda balığa ve doğaya saygılı, sürdürülebilir yaşam için bilinçli avlanmak, avlanma sırasında balığa yaşama şansı tanımak ve ona en az zararı vermek konularında farkındalık oluşturmak “Columbia PFG Alaçatı Big Fish” organizasyonunun her zaman en büyük amacı olacaktır” dedi.

Turnuva heyecanının yanı sıra özel etkinlikler, atölyeler, çocuklar için mini turnuva ve balıkçılıkla ilgili markaları biraraya getirecek ‘Offshore Fishing Expo’ sportif balıkçılık tutkunlarını bekliyor.

Geçen yıl başlatılan ‘Trofe Balık Programı’ ile Türkiye’de bir ilke imza atan Alaçatı Big Fish gelecek nesillere kayıt bırakıp, önderlik etmeye devam ediyor ve bu program ile yine bir ilki gerçekleştirecek olan turnuva ‘Yılın Balıkçısı’ nı belirleyecek.

Turnuva’nın Ana sponsorluğunu üstlenen Columbia PFG Türkiye Temsilcisi, Gözalan Group Yönetici Ortağı Kerem Gözalan Columbia PFG Alaçatı Big Fish, üçüncü senesinde Gözalan Group markalarından Columbia Sportswear ana sponsorluğu ile Sportif Balıkçılığın destekçisi olmaya bu sene de devam ediyor. Turnuvaya katılan tüm takım ve yarışmacılara başarılar diliyorum.” dedi.

Spor giyimin üstün performans markası Columbia’nın balık tutkunlarına özel geliştirilen PFG serisi ve Yaz 2018 koleksiyonu, alanda bulunan pop-up mağazasında aktif yaşam tutkunları ile de buluşturacak.

Çeşitli ödüller ve Columbia’dan sürpriz hediyelerle renklenecek Turnuva, 13-16 Eylül tarihleri arasında Alaçatı’da macera severleri bekliyor.

TURNUVA PROGRAMI

13 Eylül, Perşembe

09.00-17.00: Teknelerin varışı ve Marinaya yerleşmesi Yarışma kayıtları

14 Eylül, Cuma

09.00-15.00: Teknelerin varışı ve Marinaya yerleşmesi

10.00-17.00: Yarışma kayıtları

17.00-19.00: Katılım mecburi "Skippers Meeting" Yarışma kurallarının açıklanması

yarışma alanını tanıtımı

15 Eylül, Cumartesi

07.00: Balıkçıların denize açılışı

15.30: Oltaların sudan çıkarılması

17.00: Balıkların tartıya son teslim saati

18.00: Hakem kararlarının açıklanması

18.00 - 19.30 : Columbia PFG ile Happy Hour

16.Eylül, Pazar

07.00:Balıkçıların denize açılışı

15.30:Oltaların sudan çıkarılması

17.00:Balıkların tartıya son teslim saati

19.00: Hakem kararlarının açıklanması

19.30: Ödül Töreni ve Yemeği

Vira Haber