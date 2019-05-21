Tatbikata katılan gemiler ziyaretçilerini ağırlıyor

Marmaris Cruise Port Limanı'na ve Marmaris Körfezi'ne demirleyen Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş gemilerine gelenler, personel tarafından bilgilendiriliyor.

Vatandaşlara, gemilerin imkan ve kabiliyetlerinin yanı sıra gezilen kısımlarla ilgili de bilgi veriliyor.

Yolcu limanında ve Marmaris Körfezi'nde ziyaret edilen gemilere vatandaşlar, Atatürk Meydanı'ndan günübirlik gezi tekneleriyle taşındı.

Askeri gemilerin komutanları, Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ı da ziyaret etti.

TCG Akçakoca ve TCG Yavuz Alsancak’ta

Denizkurdu-2019 tatbikatında yer alan savaş gemileri "TCG Akçakoca" ve "TCG Yavuz", İzmir'in Alsancak Limanı'nda vatandaşların ziyaretine açıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca Anadolu'yu çevreleyen üç denizde eş zamanlı düzenlenen tatbikata katıldıktan sonra Alsancak Limanı'na demirleyen savaş gemilerini ziyaret eden vatandaşlara, askerler eşlik etti.

Vatandaşlar ile öğrenciler, gruplar halinde gemileri gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Öğrencilerden Ali Kılıç, ilk kez bir savaş gemisini gezdiğini belirterek, "Çok etkilendim. Çok güzeldi. Kaç kilometre gittiğini öğrendim. Duygulandım. Tatbikatta yer almış, yere gömülen mayını gördüm." dedi.

Öğrenci Buse Aksu da "Bizim için çok etkileyici ve heyecan verici bir deneyim oldu. Acil durum kodları varmış, onları öğrendim. İlk defa geliyorum. Heyecanlıyım." diye konuştu.

Gemiler, 23 Mayıs Perşembe gününe kadar 10.00-12.00 ve 14.00-17.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

Vira Haber