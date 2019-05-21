Mengi Yay, seri üretime geçmek istiyor

Tuzla'da bulunan tersanesinde ahşap, çelik/alüminyum, kompozit ve polyester tekne üretimi gerçekleştiren Mengi Yay, yıllık cirosunun yüzde 85'ini ihracattan elde ediyor. Motor yat, süper yat, yelkenli, gulet, trawler ürün grupları ile pazarda yer alan firma, seri üretim şekline geçerek mevcut pazar payını artırmayı planlıyor.

Firma olarak kendi bünyelerinde 70, taşeron firma ile birlikte toplam 200'ün üzerinde personel ile üretim gerçekleştirdiklerini dile getiren Mengi Yay Yatçılık Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Mengi, "Kurulduğumuz 1964 yılından bu yana toplam 4 bin 210 metre uzunluğa ulaşan, yaklaşık 200 tekne üretimi gerçekleştirdik. Sahip olduğumuz tesis ve iş gücü ile yıllık 1 adet yelkenli tekne, 1 adet ahşap motor yat, 1 adet çelik/alüminyum motor yat, 1 adet kompozit motor yat üretim kapasitesine sahibiz" şeklinde konuştu.

Ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerine satış yaptıklarını belirten Mengi, "Arap ülkeleri ile olan ilişkiler özelikle Katar üzerinde yoğunlaşmakta. Ancak sektörün dünyanın her yerine ihracat yapacak potansiyeli olduğunu, daha önce yaptığımız satışlardan ve hali hazırda yapılan satış görüşmelerimizden görmekteyiz. Bu bağlamda ciromuzun yüzde 85'ini ihracattan elde ediyoruz." dedi.

Otomobil ve uzay araçları sektöründe kullanılan yeni teknolojik gelişmelerin yat inşa sektörüne de öncülük ettiğini söyleyen Mengi, "Akıllı camlı köprü üstü kontrol sistemleri, otonom yazılımlar, mobil uygulamalar, hafif kompozit üst yapı uygulamarı ile hibrid ve elektrik ana tahrik sistemleri Ar-Ge ekibimiz tarafından araştırılıyor ve geliştiriliyor. Bu sistemler yeni inşa edilen teknelerimizde yer alıyor. Bu sistemler gelecekte de markamızın standardı olarak kullanılacak" açıklamasında bulundu.

Devam eden 3 proje var

2019 yılı içerisinde 1 adet 44 metre çelik/alüminyum, 1 adet 35.5 metre ahşap/kompozit motor yat teslimatı gerçekleştireceklerini paylaşan Hüseyin Mengi, "Hali hazırda tersanemizde devam eden 3 projemiz var. Bunlardan ilk olan 44 metrelik çelik/alüminyum motor yat, teslim edildiğinde büyük ses getireceğine inandığımız özel bir tekne. Bu projede Türk, İtalyan ve Hollandalı mühendisler ve dizaynerler ile çalışıyoruz" açıklamasında bulundu. Devam eden diğer projelerinden 35.5 metrelik ahşap/kompozit motor yatın 55 yıllık tecrübelerinin izlerini taşıdığını dile getiren Mengi, bu iki teknenin yanı sıra 48 metrelik gulet inşa çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Seleda ve Aquarius ile ödül aldı

Firma olarak daha çok tekne yerine daha kaliteli tekne üretme hedefi ile çalıştıklarını vurgulayan Mengi, "Yaklaşık 5 sene öncesine kadar tüm dizaynlar müşterilerin istekleri doğrultusunda kendi ekibimiz ile realize ediliyordu. Ancak herkesin kendi işini yapmasının daha uygun olacağını düşünerek, sadece yat üretimine ağırlık verdik" dedi. Bu düşünce ile yurtiçi ve yurtdışından dizayner ve brokerlar ile çalıştıklarını kaydeden Hüseyin Mengi, "Bu sayede 2017 ve 2018 yıllarında tasarım ünlü tasarım dergisi Desing Et Al tarafından düzenlenen Uluslararası Yat ve Havacılık ödüllerini, ikisi de ahşap konstrüksiyon olan 27 metrelik Seleda ve 45 metrelik Aquarius motor yatları ile elde ettik" diye konuştu.

Gelecek dönemde çevre dostu ürünler ön plana çıkacak

Deniz kirliliği, karbon salınımı, küresel ısınma gibi farktörlerin gelecek nesilleri korumak adına dönüşümü kaçınılmaz kılacağına değinen Mengi, "Bu bağlamda Mengi Yay Yatçılık olarak doğayı korumak amacı ile; alt yapıya, Ar-Ge projelerine, elektrik ve hibrid tahrik sistemlerine ve karşılanabilir ağırlık-güç dengeli alt yapı ve hammadde yatırımlarına devam ediyoruz" şeklinde konuştu. İnovatif ve sürdürülebilir mühendislik anlayışlarını inşa ettikleri her tekneye uyguladıklarını paylaşan aktaran Mengi, şöyle devam etti: "45 metre uzunluğundaki Aquarius motor yatımız bu felsefe doğrultusunda inşa edildi. Aquarius, iki jeneratörü de devredeyken 8.7 deniz milinde, ekonomik sürat ile 60 litre/saat gibi bir yakıt tüketimi yapacak şekilde yenilikçi metotlar kullanılarak inşa edildi. Sınıfında dünyanın en uzun seyir mesafesine sahip Aquarius, 33 bin litre yakıt ile 4 bin 138 deniz mili mesafe kat edebiliyor."

Dünya 3'ncüsü olunan yat inşa sektörü yeterince desteklenmiyor

Türkiye ve dünyada yaşanan ekonomik sıkıntıların yat inşa sektörünü de etkilediğini bildiren Mengi, yat inşa sektörünün Türkiye ekonomisine çok büyük katma değer sağladığına ve birçok yan sanayi sektörünü de desteklediğine vurgu yaptı. Türkiye'nin yat inşa sektöründe dünya 3'ncüsü olduğuna dikkat çeken Mengi, "Sektörde yaşanan problemlere, sektör temsilcilerinin daha kaliteli üretim ve milli ekonomiye daha fazla katkı sağlamak adına her seviyede yapılan taleplere beklenen desteğin yetkili makamlarca verilmediği görülüyor" diye konuştu. Birçok başarılı proje üretilmesine rağmen sektördeki yurtdışı menşeli dizayn algısının sektörün önemli sorunları arasında yer aldığını söyleyen Mengi, "Sektör birçok yan sanayi dalının ürünlerini kullanmakta ve paydaş firmaları desteklemektedir. Dünya çapında marka yaratılması konusunda yat inşa işe yan sanayi firmaları arasındaki işbirliği artırılmalı, yat inşa sektörünün talepleri, yat inşa yan sanayinin imkan kabiliyeleri ortaya konmalıdır. Sektör böylelikle kaliteden ödün vermeden yerlilik oranı yüksek, tedarik zinciri ile rekabet edebilir seviyeye gelebilir ve kazanç miktarı artar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Dünya

Vira Haber