ZIM Line DP World Yarımca'yı seçti

Türkiye, Yarımca Mayıs 2019, DP World Yarımca Limanı, hizmet verdiği hatlar arasına uluslararası konteyner operatörü ZIM Line’ı da eklemiştir. Uzak doğu bölgesinden hizmet verecek olan Zim Line, “ZMS” ismini verdiği bu servisi ile Uzakdoğu ana limanlarından ortalama 28 gün içinde direkt olarak DP World Yarımca limanına varış yapacaktır. “ZMS” servis rotasyonu; DP World Yarimca, Ambarli, Tekirdağ, Piraeus, Singapore, Shekou, Busan, Shanghai, Ningbo, Shekou, Singapore, Port Said olacaktır.

Ayrıca, T“TBX” servisi Haifa, Ashdod, DP World Yarımca, Novorossiysk, Odessa, Ambarlı, DP World Yarımca, Gemlik, Pire rotasyonu ile ortadoğu pazarına hizmet vermenin yanı sıra Pire limanı üzerinden, dünyanın birçok limanına bağlantı sağlayabilecektir.

DP World Yarımca CEO'su Kris Adams, “Bu iki hizmet sayesinde, Uzak Doğu ile Amerika ve Hindistan’a ürünlerini sevkeden veya buralardan ithalat yapan firmalarımız DP World Yarımca limanınıkullanabilecek. Özellikle demiryolu bağlantımızın da hizmete girmesinin ardından Türkiye'de demiryolunun ulaştığı her yerden ve her yere DP World Yarımca terminali üzerinden konteyner sevkiyatı yapılabilecek” dedi.

DP World Yarımca limanı ulaşım kolaylığı, yüksek teknolojisi, çözüm odaklı personeli ve 40’dan fazla ülkede 78 liman işletmekten kaynaklanan deneyimiyle ithalat ve ihracatçımıza hizmet ediyor.

Vira Haber