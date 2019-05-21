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Med Marine ile Enapor arasında römorkör anlaşması

Med Marine ile Enapor arasında römorkör anlaşması

Med Marine, Cape Verde Adası'nda faaliyet gösteren Enapor ile 25 metre ASD römorkör satış anlaşması imzaladığını duyurdu.

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Enapor, 35 yılı aşan tecrübesiyle, Cape Verde’ye bağlı dokuz adanın birbiri ve dünya ile bağlantı ağında hizmet veriyor.

Kanadalı Robert Allan tarafından tasarlanan ve Med-Marine’e bağlı Ereğli Denizcilik’te inşaa edilen RAmparts 2500W sınıfı römorkör 2016 yılından bu yana Med-Marine Dilovası’nda Yılport M. adıyla hizmet veriyordu.

Römorkör, bundan sonra Cape Verde Adası’nda Praia Maria adıyla çalışacak.

Praia Maria’nın özellikleri

Uçtan uca uzunluk : 25,30 m

Uzunluk : 24,1 m

Genişlik : 12,00 m

Draft :  3,45 m

Mürettebat : 6

Makine : 2 x WARTSILA W9L20

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Vira Haber

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