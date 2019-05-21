Med Marine ile Enapor arasında römorkör anlaşması
Med Marine, Cape Verde Adası'nda faaliyet gösteren Enapor ile 25 metre ASD römorkör satış anlaşması imzaladığını duyurdu.
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Enapor, 35 yılı aşan tecrübesiyle, Cape Verde’ye bağlı dokuz adanın birbiri ve dünya ile bağlantı ağında hizmet veriyor.
Kanadalı Robert Allan tarafından tasarlanan ve Med-Marine’e bağlı Ereğli Denizcilik’te inşaa edilen RAmparts 2500W sınıfı römorkör 2016 yılından bu yana Med-Marine Dilovası’nda Yılport M. adıyla hizmet veriyordu.
Römorkör, bundan sonra Cape Verde Adası’nda Praia Maria adıyla çalışacak.
Praia Maria’nın özellikleri
Uçtan uca uzunluk : 25,30 m
Uzunluk : 24,1 m
Genişlik : 12,00 m
Draft : 3,45 m
Mürettebat : 6
Makine : 2 x WARTSILA W9L20
Vira Haber
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Etiketler : Med marine, römorkör, Robert Allan, Dilovası, Yılport, Cape Verde Adası
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