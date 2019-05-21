Kumluca’da kaçak iskeleler kaldırılıyor

Antalya Kumluca’da Karaöz Koyu'ndaki izinsiz iskelelerin kaldırılması için çalışma başlatıldı. Kumluca Belediyesi Zabıta ve İmar Müdürlüğü ekipleri, Mavikent Mahallesi Karaöz Koyu'ndaki izinsiz iskelelerin kaldırılması için çalışma başlattı. Balıkçı veya gezinti teknelerinin bağlandığı iskelelerde inceleme ve tespit çalışması yapan ekiplerin çalışmalarını tamamladıktan sonra iskelelerin kaldırılacağı belirtildi.

Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, "Halkımızın sahillerimizden daha fazla ve daha rahat faydalanmaları için veya haksız ticari rekabet olmaması için izinsiz iskeleleri kaldıracağız" dedi.

Vira Haber