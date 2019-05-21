Gemi tutulmalarına karşı yoğunlaştırılmış denetim

PSC Memorandumları kapsamında 1 Eylül-30 Kasım tarihleri arasında Uluslararası sefer yapan Türk Bayraklı gemilere yoğun bir denetim kampanyası düzenlenecek. Paris ve Tokyo MoU'da gerçekleştirilecek olan denetim kampanyası için liman başkanlıkları ve bakanlıkça yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından “Acil Durum Sistemleri ve Prosedürleri” konulu yoğunlaştırılmış denetim kampanyası uygulanacak.

Gemi tutulmalarının önüne geçmek için bu denetimler büyük önem arz ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da konunun önemini belirterek gerekli tedbirlerin alınması gerektiğine dikkat çekti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü denizcilik sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara bir genelge göndererek denetimlerin gemi tutulmalarının önüne geçmek için büyük önem arz ettiği ve bu konuda gerekli tedbirlerin alınması gerektiğine dikkat çekti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen genelgede;

“Bölgesel liman devleti kontrolü (PSC) Memorandumları kapsamında her yıl düzenli olarak önceden belirlenen konularda yoğunlaştırılmış denetim kampanyası (CIC) düzenlendiği, bu kapsamda, 1 Eylül - 30 Kasım 2019 tarihleri arasında Paris ve Tokyo Liman Devleti Kontrolü Memorandumlarında (Paris ve Tokyo MoU) Acil Durum Sistemleri ve Prosedürleri konulu CIC gerçekleştirilecek.

Uluslararası sefer yapan Türk Bayraklı gemilerin ve gemi personellerinin 1 Eylül - 30 Kasım 2019 tarihleri arasında Paris ve Tokyo MoU'da gerçekleştirilecek olan denetim kampanyasına hazırlanmasını ve kampanya süresince bahse konu gemilerde herhangi bir tutulma yaşanmamasını teminen, Liman Başkanlıkları ve Yetkilendirilmiş Kuruluşlar tarafından 1 Haziran - 30 Kasım 2019 tarihleri arasında Acil Durum Sistemleri ve Prosedürleri konulu yoğunlaştırılmış denetim kampanyası uygulanacak,

Bu kapsamda, uluslararası sefer yapan Türk Bayraklı gemilere yoğunlaştırılmış denetim kampanyası boyunca Liman Başkanlıklarında görevli gemi denetim uzmanları tarafından yapılacak her belgelendirme, önsörvey ve program dışı denetimde, kontrol listesinin doldurulacağı, bir nüshasının gemiye bırakılacağı, ancak bir defaya mahsus Elektronik Sertifika Sistemi (ESS)-Doküman-CIC-Kontrol Listesi (Dinamik Veri Girişi) kısmına girileceği, kontrol listesine yönelik denetimin nasıl yapılacağı ve bulunan eksikliklerle ilgili olarak hangi eksiklik kodlarının kullanılacağı hakkındaki bilgilere Elektronik Sertifika Sistemi (ESS)-Doküman-CIC kısmında bulunan kontrol listesi rehberinden ulaşılabilecek.

Yetkilendirilmiş Kuruluşlar tarafından uluslararası sefer yapan Türk Bayraklı gemilere, yoğunlaştırılmış denetim kampanyası boyunca gemi üzerinde yapılacak her sörveyde, bir sureti Ek'te gönderilmekte olan kontrol listesine göre denetim gerçekleştirilmesi, bir suretinin gemiye bırakılması ve denetim raporlarının analiz edilmesini teminen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na (psc@udhb.gov.tr) gönderilmesi gerektiği belirtilerek, konunun önemine binaen, Paris MoU, Tokyo MoU, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Yetkilendirilmiş Kuruluşlar tarafından yapılacak denetimlere ilişkin gerekli tedbirlerin alınması’’ istendi.

Vira Haber