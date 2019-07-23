TatilCity.NET ile Yeniden!

Türkiye’nin bütün şehirlerinde hizmet veren Tatil City, uzman kadrosunu da geliştirmeye devam ediyor. Öncelikle İstanbul, Ankara ve İzmir’de alt acentalarıyla uyum içinde çalışıyorlar. Diğer illerde ise yapılanmaları hızla devam ediyor. Antalya, Kayseri, Adana, Konya ve diyarbakır’da çok yakında alt acentasını açıyor.

Fazlasıyla ekonomik ve ucuz fiyatları ile marka sektörde kusursuz hizmet verme amacıyla çalışıyor. Kadrosunu uzmanlaştırıyor. Uçak bileti almak isteyenler için de kusursuz hizmet verme amacıyla çağrı merkezlerini oluşturdular. Aktarmalı yapılan bütün uçuşlarda servis bedelli düşük tutuluyor. Bu sayede de ekonomik, ve fazlasıyla ucuz uçak bileti bulmak kolaylaşıyor. Yerli ve yabancı tam 29 ülkeden gelen IATA verileriyle de dünyanın her yerine uygun fiyatlı ve bazen kampanyalı uçak bileti de buluyorlar.

Dünyanın var olan en büyük satış kanalları (GDS ve OTA) üzerinden gelen anlık fiyatlarla da çok uygun fiyatlar ile otel de buluyorlar. Tatil City, küçük illerde ortak olarak çalıştığı alt acentaları üzerinden de hizmet vermeye devam ediyor. Sizler için bol seçenekli, en ekonomik ve ucuz üstelik kaliteli odaların listesini sunuyor.

Tatil planı yapıyorsanız marka ile çalışmak sizin için farklı bir alternatif, yeni bir soluk olabilir. TatilCity.NET, ‘Rent a car’ sözleşmesi ile misafirlerine verdiği araçlarda %100 memnuniyeti hedefliyor. Misafirleriyle kiralama süresince yakından ilgileniyor, servisini kusursuz veriyor.

Çalışma vizesi, oturma vizesi ile seyahat vizesi konularında da sonucu çok hızı alıyorlar. Çok kısa bir sürede vize işlemlerini tamamlayan Tatil City, vize isteyen bütün ülkenin konsoloslukları ile yakın bir iş birliği içinde çalışıyor, vize alma konusunda %100’e yakın bir başarı sağlıyor.

Mottosu “Tatil de tatil, ille de tatil” olan Tatil City bir Camilia Travel markasıdır. Firma uzman, araştırmacı ve güler yüzlü ekibi ile 7/24 hizmet veriyor. Turizm planlamaları yapıyor. Ayrıca İnternet acentalığı konusunda da hamleler yapıyor.