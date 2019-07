Deniz Ticaret Odası 'Yaşam'ı sigortaladı

Bodrum’da 2 yılı aşkın süredir hizmet veren deniz ambulansı, Deniz Ticaret Odası (DTO) Bodrum şubesinin girişimleri ile sigortalandı.

Finlandiya’da yapılan, 12 metre uzunluğunda, 3 metre 65 santimetre genişliğinde ve saatte 40 mil hız yapan, dünya standartlarında medikal donanıma sahip ‘Yaşam’ adlı deniz ambulansı, 2 yıl önce denize indirilmişti.

Avrupa Komisyonu İnsani Yardım Türkiye Ofisi (ECHO)’nin sağladığı fonlar ile Bodrum Belediyesi, Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi ve Bodrum Deniz Kurtarma Derneği’nin katkılarıyla toplanan yaklaşık 504 bin Euro’ya mal olan deniz ambulansı, 2 yıldan beri Bodrum’da çok sayıda hayat kurtardı.

“Yaşam” adlı deniz ambulansı, Deniz Ticaret Odası (DTO) Başkanı Tamer Kıran ve odanın Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç’in girişimleri sonucu sigortalandı. Sigortalama işleminin ardından, ambulansın bağlı bulunduğu Milta Marina içerisinde bir etkinlik gerçekleştirildi.

Deniz Ticaret Odası Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç, burada yaptığı konuşmada, ambulansın deniz sektörü ve turizm açısından çok önemli bir hizmet olduğunu ifade ederek şunları söyledi;

“Deniz Ticaret Odası olarak böyle bir organizasyonu desteklemekten dolayı gurur duyuyoruz. Çünkü Bodrum denizle, deniz ticareti ile anılan bir kentimiz. Denizci bir kent. Dolayısıyla bu ambulans her an hepimize lazım olabilir. Deniz Kurtarma Derneği çok önemli ve hayırlı bir iş başarmıştır. Bizler de kurum olarak Deniz Kurtarma Derneği’nin her zaman yanındayız. Bu ambulanstan belki ilerleyen yıllarda, ihtiyaç olmaz inşallah ama arttırma ihtiyacı olursa biz DTO olarak böyle bir projenin içinde olmak isteriz.”

Etkinliğe katılan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise konuyla ilgili şöyle konuştu; “Bodrum sadece deniz kum güneş değil, bu imkanları ile de Dünya pazarlarında anılmak zorunda. Bodrum’da şu anda Dünyanın en önemli markaları oteller yapıyorlar, turizm tesisleri kuruyorlar. Dünyanın en önemli acenteleri Bodrum’a misafirlerini taşıyorlar. Bu misafirlerin birinci önceliği güvenlik, ikinci önceliği sağlık. Biz elimizde bu imkanlar olduğunu göstermeliyiz. Seyahat acenteleri vasıtasıyla, yine yurtdışında katılacağımız fuarlar vasıtasıyla bütün Dünya pazarına ilan edeceğiz. Bu kadar çok teknenin bulunduğu, marinaların yer aldığı ve denizin çok kullanıldığı bu kentte ambulansımızın da olması çok önemli”.

Vira Haber