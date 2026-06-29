TAYK BMW Borusan Otomotiv Kabotaj Bayramı 100. Yıl Kupası, Boğaz’da Deniz Tutkunlarını Buluşturacak

Borusan Otomotiv'in Türkiye distribütörü olduğu BMW markasının sponsorluğunda ve TAYK iş birliğiyle hayata geçirilen TAYK BMW Borusan Otomotiv Kabotaj Bayramı 100. Yıl Kupası, yelken tutkunlarını TAYK İstanbul trofesinin 5. ayağında bir araya getiriyor. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 100. yılına özel olarak düzenlenecek yarış, 28 Haziran Pazar günü İstanbul Boğazı rotasında gerçekleştirilecek.

Ülkemizde yelken sporunun yaygınlaştırılması, doğa ile iç içe bir yaşam tarzının teşvik edilmesi ve sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen TAYK BMW Borusan Otomotiv Kabotaj Bayramı 100. Yıl Kupası’nda IRC sınıfındaki yelkenliler Boğaz’ın zorlu parkurunda mücadele edecek. Aralarında Borusan Sailing Takımı’nın da bulunduğu yaklaşık 40 tekne, rüzgâra karşı ustalıklarını sergileyerek kıyasıya yarışacak.

Etkinlik kapsamında Setur Kalamış Marina’da gün boyunca çeşitli etkinlikler ve paneller gerçekleştirilecek. Yuvam Dünya Derneği ile birlikte hayata geçirilen I SEA CLIMATE CHANGE projesinin 2. yıl raporu ile bu yıl hazırlanan Atık Rehberi paylaşımı da yapılacak.

Yarışın ardından dereceye giren ekiplere, Setur Kalamış Marina’da düzenlenecek ödül töreninde kupaları takdim edilecek.

Ziyaretçiler etkinlik alanında sergilenecek BMW modellerini yakından inceleme fırsatı bulacak. Organizasyon kapsamında Yeni BMW iX3, BMW X5 ve BMW X1 modelleri sergilenecek, katılımcılara ayrıca Yeni BMW iX3 ve BMW X5 modellerini test etme imkânı da sunulacak.

Vira Haber