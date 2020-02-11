Tayland kruvaizer gemisinin limana girişini engelledi

Westerdam adlı gemi işletmecisi, yolcularını perşembe günü Chonburi şehrine indireceğini duyurmasından sonra Tayland Halk Sağlığı Bakanı Anutin Charnvirakul, sosyal medya hesabında geminin limana girişini engellediklerini açıkladı. 1455 yolcu ve 802 kişilik mürettebatı bulunan geminin girişini engellediğini belirten bakan sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada yetkililere, "Westerdam" adlı kruvaziyerin, Chonburi şehrindeki Laem Chabang limanına giriş iznini reddetmelerini emrettiğini söyledi.

Kruvaziyeri işleten şirketten yapılan açıklamada ise gemide herhangi bir korona virüs vakasının olduğuna inanmak için bir sebep olmadığı kaydedildi.

Diğer liman ülkeleri de izin vermemiş

Yeni tip korona virüs sebebiyle Filipinler, Japonya, Tayvan, Vietnam ve Güney Kore, gemiye limanlarına yanaşma izni vermemişti.

Japonya'daki kruvaziyerde 130 kişiye korona virüs bulaşmıştı

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip korona virüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle Japonya'da karantinaya alınan 3 bin 700 kişinin bulunduğu yolcu gemisindeki 130 kişide korona virüs tespit edilmişti.

Vira Haber