Bill Gates'in yatı yalan oldu

Dün tüm basına yansıyan ünlü iş adamı Bill Gates'in çevreci yat satın aldığı şeklindeki haberler, yatın üreticisi tarafından yalanlandı.

BBC'deki haberde, hidrojenle çalışan ve 644 milyon dolar fiyata sahip süper yatın üreticisi Sinot, yaptığı açıklamada, Bill Gates ile herhangi bir iş ilişkilerinin bulunmadığını, Bill Gates'in temsilcileriyle de bir anlaşma yapmadıklarını belirtti. Sinot, İngilizce yayın yapan saygın birkaç medya kuruluşunun da haber yaptığı bu alışverişin aslında hiç yaşanmadığının altını çizdi.

Hollanda merkezli yat mimarlığı şirketi Sinot tarafından tasarlanan 112 metrelik lüks yatın konsepti geçen yıl Monaco Yat Fuarı'nda tanıtılmıştı. 2024'te tamamlanması beklenen ve dünyanın hidrojenle çalışan ilk yatı 14 yolcu kapasiteli. İçinde helikopter pisti, yüzme havuzu, spor salonu ve spa'sı bulunan yatta 31 kişilik mürettebat görev yapacak. Hidrojen ve suyu birleştirerek elektrik üretecek olan yakıt hücreleri bir megavatlık iki motoru çalıştıracak yatın, tek emisyonu sudan ibaret olacak.

Vira Haber