Taze gözüksün diye balıklara oyuncak göz taktı!
Kuveyt'te bir balıkçı taze görünsün diye sattığı balıklara oyuncak göz çıkartması yapıştırdı. Bakanlık sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine dükkanı kapattı.
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Kuveyt’te sattığı balık taze gözüksün diye balıklara oyuncak göz takan balıkçı dükkanı, görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine Kuveyt Ticaret Bakanlığı tarafınca kapatıldı.
El Bayan isimli yerel gazetenin aktardığına göre, Bakanlık videonun sosyal medyada fenomen hale gelmesinden sonra dükkanı kapattı. Sosyal medya kullanıcılarının da ilgisini çeken görüntülere yorum yağdı.
Vira Haber
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Etiketler : Balık, Kuveyt, balıkçı, oyuncak göz, Kuveyt Ticaret Bakanlığı
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