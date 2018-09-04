SOCAR Turkey LNG'nin ortak kontrol işlemine onay

Rekabet Kurulu, SOCAR Turkey LNG Satış AŞ'nin, Reysaş Yatırım Holding AŞ ve SOCAR Turkey Petrol Enerji Dağıtım AŞ'nin ortak kontrolüne geçmesi işlemini onayladı.

Rekabet Kurulu, SOCAR Turkey Petrol Enerji Dağıtım AŞ’nin tek kontrolünde olan SOCAR Turkey LNG Satış AŞ'nin Reysaş Yatırım Holding AŞ ve SOCAR Turkey Petrol Enerji Dağıtım AŞ'nin ortak kontrolüne geçmesi işlemini onayladı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Rekabet Kurulu, SOCAR Turkey Petrol Enerji Dağıtım AŞ’nin tek kontrolünde olan SOCAR Turkey LNG Satış AŞ'nin Reysaş Yatırım Holding AŞ ve SOCAR Turkey Petrol Enerji Dağıtım AŞ'nin ortak kontrolüne geçmesine izin verdi.

Kurul, havacılık bağlantı elemanları, sarf malzemeleri ve lojistik hizmetleri alanınıda faaliyet gösteren KLX Inc'ın tek kontrolünün The Boeing Company tarafından devralınması işlemini uygun buldu.

Vira Haber