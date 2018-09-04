Kırım’a 16 gemi yasa dışı girdi

Ukrayna'nın Kırım limanları ile ilgili yasalarını çiğneyen gemilerin çoğunlukla Rusya bayrağı taşıdığı belirtildi.

Ukrayna’nın İşgal Edilen Bölgeler ve İç Mültecilerden Sorumlu Bakanlığı, ağustos ayında 16 geminin Ukrayna yasalarını ihlal ederek Rusya tarafından işgal edilen Kırım’daki limanlara yasa dışı giriş yaptığını açıkladı.

Açıklamada Kırım’a yasa dışı giriş yapan gemilerin 15’inin Rusya, birinin de Togo Cumhuriyeti bandıralı olduğunu belirtildi.

TOPLAMDA 46 GİRİŞ YAPILDI

Söz konusu gemilerinin Akyar (Sivastopol) ve Kerç limanlarına toplam olarak 46 kere girdiğini kaydedildi.

UKRAYNA KIRIM’DAKİ LİMANLARI KAPATMIŞTI

Geçici olarak Rus işgali altında bulunan yarımadadaki limanlar, Ukrayna Bakanlar Kurulunun 30 Nisan 2014 tarihli talimatı ve Ukrayna Altyapı Bakanlığının 16 Haziran 2014 tarihli kararı uyarınca hizmete kapatıldı.

Rusya'nın Kırım'ı işgal etmesinden sonra Ukrayna Devlet Deniz ve Nehir Ulaştırma Müfettişliği, Ukrayna’nın Kırım’da bulunan Kezlev, Kerç, Akyar, Kefe ve Yalta’daki limanları uluslararası trafiğe kapattı. Ardından Ukrayna Bakanlar Kurulu, Rusya tarafından işgal edilen Kırım’da bulunan Sivastopol, Kezlev (Yevpatoriya), Yalta, Kefe (Feodosiya) ve Kerç limanlarını, yabancı gemilere açık limanlar listesinden çıkardı.

İHLALCİLERE YAPTIRIM UYGULANABİLİR

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun, Kırım'ın Rusya tarafından işgalini tanımamasına ilişkin bildiriyi kabul etmesinden sonra, ulaştırma şirketlerinin, işgal edilen yarımadaya uçak veya gemi seferi düzenlemesi yasaklandı. Uluslararası normlar ve Ukrayna mevzuatı gereğince, söz konusu normların ihlal edilmesi durumunda, ulaştırma aracına el koyma ve şirkete uluslararası sefer düzenleme yasağı gibi ciddi yaptırımlar uygulanabilir.

Vira Haber