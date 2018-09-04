Boot Düsseldorf’da 50. yıl hazırlığı

Her yıl 90 ülkeden 2 bine yakın katılımcı ve 250 bin ziyaretçisi ile dünyanın en önemli denizcilik fuarı olan Boot Düsseldorf için hazırlıklar devam ediyor. Dünyanın en büyük denizcilik fuarlarından biri kabul edilen fuar 19-27 Ocak 2019'da 50. yılını kutlayacak.

Vira Yayın Grubu adına Hakkı Şen’in de aralarında bulunduğu farklı ülkelerden 300’e yakın gazetecinin katıldığı Boot Düsseldorf 2019 Uluslararası Basın Toplantısı 3 Eylül’de Ren Nehri’inde gerçekleştirildi.

Messe Düsseldorf Direktörü Hans Werner Reinhard’ın “hoş geldiniz” konuşması ile karşıladığı medya mensupları Ren Nehri’nde MS RheinPoesie adlı teknede akşam yemeğine katıldılar ve 19-27 Ocak 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek dünyanın bu en büyük ticaret fuarının hazırlıkları hakkında bilgi aldılar.

İlk kez 1969 yılında gerçekleştirilen Boot Düsseldorf, önümüzdeki Ocak ayında 50’nci yaşını kutlayacak.

Türk deniz turizmi ve su sporları sektörünün de yoğun ilgi gösterdiği ve her yıl 90 ülkeden 2 bine yakın katılımcı ve 250 bin ziyaretçisi ile dünyanın en önemli denizcilik fuarı olan Boot Düsseldorf için hazırlıklar devam ediyor. Denizciler, 19-27 Ocak 2019 tarihlerinde düzenlenecek fuara birbirinden renkli etkinliklerle damga vurmayı hedefliyor.

Dünyanın en büyük su sporları fuarı, 1969 yılından beri Düsseldorf'ta kuruldu. 50. Yılını kutlama çalışmaları devam eden fuarda 16 sergi salonunda tam bir ev ve su sporlarının her yönüyle ilgili 19 özel sunumun yanı sıra çok çeşitli önde gelen sporcular ve okyanus aktivistlerinin ziyaretlerini bekliyor olacak.

Vira Haber