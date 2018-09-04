2 yıldır çalışmaları süren Kabataş Martı Projesi iptal edildi. Peyzaj çalışmalarının ardından Kabataş Meydanı kullanıma açılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ‘Kabataş Transfer Merkezi' olarak sunduğu ve Dolmabahçe-Fındıklı kara ulaşım trafiği beton dalış tünelleri içeren Kabataş Martı Projesi'ni, imalatının 2'nci yılında denize yapılan beton iskelelerin ardından iptal etti. Fındıklı Parkı'nda bulunan proje tanıtım ofisindeki İBB görevlisinin verdiği bilgiye göre iskele inşaatı sonrası yapılacak peyzaj çalışmalarının ardından Kabataş Meydanı kullanıma açılacak.

MART AYINDAN BERİ ÇİVİ ÇAKILMADI

Proje alanında mart ayından bu yana tek bir çivi bile çakılmadığı belirtilmiş, havadan görüntülenen ve işçilerin olmadığı şantiye alanında herhangi bir çalışmanın olmadığı kaydedilmişti.

13 BİN METREKARE DOLGU YAPILDI

Son olarak, İBB yetkilileri çalışmaların deniz tarafında tamamlandığını, kara tarafında ise kurul onayının beklendiğini belirtmişti. Bölgede sadece Kabataş-Mahmutbey metro hattıyla ilgili çalışmanın olduğu ifade edilmişti.

Proje mimarı Hakan Kıran, projenin yaratacağı sorunları dile getiren, Kabataş'a ve İstanbul'a vereceği zararları anlatan, mesleki sorumluluk hatırlatması yapan, projeyi eleştiren ve durdurmak için işlem başlatan Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi YK Başkanı Sami Yılmaztürk, yine Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi'nden Mücella Yapıcı, inşaat mühendisi Prof. Dr. Zerrin Bayrakdar, Cihan Uzurçarşılı Baysal, Politeknik ve Politeknik YK Başkanı inşaat mühendisi Ersin Kiriş hakkında dava açmıştı.

Politeknik YK Başkanı Ersin Kiriş'in beraat ettiği İstanbul 23. Asliye Hukuk Mahkemesi, Martı Projesi'nin, topluma mal olmuş ve her kesimi ilgilendiren geniş kapsamlı bir proje olduğunu, kamunun eleştiri hakkı bulunduğunu ve Kıran'ın katlanma yükümlülüğü olduğunu belirtmişti.

Vira Haber