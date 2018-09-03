Yunanistan, Suriyeli yüzücüyü tutukladı

Yunanistan polisi, Midilli adasında, Yunanistan’a insan kaçakçılığı, casusluk ve para aklamaktan şüphelendiği 30 kişiyi sorguladığını içlerinden iki kişiyi tutukladığını açıkladı. Tutuklanan Sarah Mardini’nin (23) 2016 yılında Olimpiyat oyunlarında yüzme dalında yarışan Yusra Mardi'nin kardeşi olduğu kaydedildi. Yusra Mardini’nin Atina’daki üst seviye güvenlik tedbirlerinin uygulandığı bir hapishanede tutulduğu belirtildi. Yusra Mardini’nin avukatı Haris Petsikos, Yusra Mardini’nin mültecilere gönüllü yardım için çalıştığını, aleyhine hiçbir kanıtın olmadığını söyledi.

Tutuklanan ikinci kişinin 24 yaşındaki Alman uyruklu Sean Binder olduğu belirtildi. Hayatının büyük bir kısmını İrlanda’da geçiren Binder’in de gönüllü olarak çalıştığı kendisine yöneltilen suçlamaları reddettiği kaydedildi. Yunanistan polisi, tutuklananların göçmen kaçakçılığı yapan suç örgütlerine yardım ettiğini iddia etti.

Tutuklanan iki kişinin, dolandırıcılık, para aklamak, casusluk ve devlet sırlarını ifşa etmek, göç kanunu ve elektronik haberleşme kanununa karşı faaliyetlerde bulunan suç örgütlerine yardım etmekle suçlandığı kaydedildi.

Mardini’nin avukatı, Almanya’da ikamet eden Sarah Mardini’in zamanını Almanya ile Yunanistan arasında geçirdiği, iddia edilen suçların işlendiği zaman kendisinin Yunanistan’da olmadığını söyledi.

Duruşma tarihinin henüz netleşmediği, Yunan kanunlarına göre Mardini’nin 18 aya kadar hapiste kalacağı vurgulandı.

Sarah Mardini ve kardeşi Yusra’nın BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’nde iyi niyet elçisi olduğu, 2016 yılında Rio Olimpiyatlarında yarıştığı belirtildi. Mardini kardeşler 2015 yılında Şam’dan Türkiye’e kaçan mülteci ekibinde bulunuyordu. Mardini kardeşler Yunanistan’a mülteci taşırken batmakta olan göçmen botundan atlayarak Midilli adasına kadar yüzmüş ve 19 mültecinin hayatını kurtarmıştı.

Vira Haber