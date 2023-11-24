TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu Toplandı

Tarım ve Orman Bakanlığı Balık çılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, "Bazı yerlerde balık çı barınakları doktorlara, avukatlara, sporculara kiralanmaya başlanmış. Böyle bir altyapı oluşmuş. Bu sorunları biliyoruz, farkındayız, üzerine de gidiyoruz." dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balık çılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Atalay, Türkiye'deki balık çı barınaklarının durumuna ilişkin komisyon üyelerine sunum yaptı.

Balık çı barınağının, en az, avlanma yapılan tekne kadar önemli olduğunu vurgulayan Atalay, Türkiye'deki balık çı barınaklarının yüzde 30'unun Doğu Karadeniz'de, yüzde 28'inin Marmara'da, yüzde 21'inin Ege'de, yüzde 6'sının Akdeniz'de, geri kalanının da Van ve Eğirdir gölleri gibi iç sularda yer aldığını belirtti.

Doğu Karadeniz'de 750 metrede bir balık çı barınağı bulunduğuna; Akdeniz ve Ege'de ise 30-40 kilometrede bir barınağın olduğuna dikkati çeken Atalay, "Ülkemizde bizim kayıtlarımızda 384 balık çı barınağı var. Farklı kurumlarda bu rakam 400'e kadar çıkabiliyor. Resmi balık çı barınağı olmasa da genel araştırmada balık çı barınağı statüsünde olmayan yapılarda da balık çıkarılabildiği için barınak olarak görünüyor." dedi.

Atalay, 16 ayrı kanunun balık çı barınaklarını ilgilendirdiğini, bu kanundan yetki alarak çıkarılan balık çı barınakları yönetmelikleriyle barınakların idare edildiğini aktardı.

Balık çı barınaklarının sorunlarına değinen Atalay, "İmar planı balık çı barınakları için en önemli sorundan biri. Yaklaşık yüzde 50'sinin imar planı yok. Çok eskiden yapılmış ve balık çı barınağı olarak kullanılmış yerler var. İmarı almaya çalışıyorsunuz ama tapu kayıtlarında o yerin bir kısmının vakıflarda, bir kısmının özel şahıslarda olması gibi durumlar olabiliyor. İmarı olmayınca da nerede başlayıp nerede bitiyor, sınırını tespit etmek zor oluyor." diye konuştu.

- " Balık çı barınaklarıyla ilgili kamuoyu algısını değiştirmek gerekiyor"

Balık çı barınaklarının yüzde 70'inin derinleştirilmesine, bakım ve onarıma ihtiyaç olduğunu dile getiren Atalay, "Geçen hafta sonu çıkan fırtına ile bu rakam misliyle arttı. Türkiye'nin üç bir tarafına yayılmış 400 balık çı barınağımız var. Karadeniz gibi bir yerde balık çılık yapacaksak barınağa ihtiyaç var. O dalgalar, akıntılar kumu taşıyor. Her sene bunların bakıma, derinleştirilmesine ihtiyaç var. Ulaştırma Bakanlığı elinden geldiğince yetişmeye çalışıyor ama dünyanın hiçbir tarafından böyle bir altyapı yok." ifadelerini kullandı.

Atalay, barınakların kiralanmasının da önemli bir sorun olmaya başladığını söyledi. Bazı bölgelerdeki balık çı barınaklarının "bölgenin önde gelenlerine" kiralandığına dikkati çeken Atalay, şunları kaydetti:

"Bazı yerlerde balık çı barınakları doktorlara, avukatlara, sporculara kiralanmaya başlanmış. Böyle bir altyapı oluşmuş. Bu sorunları biliyoruz, farkındayız, üzerine de gidiyoruz. Mümkün olduğu kadar çözmeye de gayret ediyoruz. Balık çı barınaklarıyla ilgili kamuoyu algısını değiştirmek gerekiyor. Vatandaşın balık çı barınaklarını ister restoran, ister dam, ister yat bağlama yeri olarak kullanma talepleri artık talepten ileri gitti, bir baskı unsuru olarak kullanılmaya başlandı. Balık çılıkla ilgili en önemli problem balık çı barınaklarıdır. Biz denetimi kuvvetli şekilde yapabilirsek zaten küçük balığı da yasa dışı avcılığı da kayıt dışılığı da engelleriz."

Yurt dışında barınakların kiralanmasına sıcak bakılmadığının altını çizen Atalay, barınakların sorunlarının çözümü için Toprak Koruma Kurulu benzeri bir yapının oluşturulabileceğini sözlerine ekledi.

Komisyonda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkililerince de balık çı barınaklarına ilişkin sunum yapıldı.

Vira Haber