TCDD İzmir Limanında Deniz Kirliliği Tatbikatı

Senaryo döküntü ihbarıyla birlikte, 5312 sayılı kanun kapsamında yetkili teşkilat olarak harekete geçen UZMAR Ekibi, deniz araçlarıyla gerekli keşifleri gerçekleştirdi ve iskele üzerinde konuşlu bulunan bariyerlerin denize serilmesiyle senaryo kirlilik kontrol altına alındı. Diğer taraftan TCDD İzmir Limanı Çevre Birimi başta olmak üzere tüm ilgili departmanlarını harekete geçirerek gerekli lojistik, güvenlik ve diğer destek unsur faaliyetlerini sağladı. Akabinde kirliliği toplama aşamasına geçilerek skimmer/sıyırıcılar denize indirildi ve deniz yüzeyinden toplanan kirlilik yüzer depolama tanklarına aktarıldı. Yüzer depolama tanklarına aktarılan atıkların TCDD İzmir Limanı imkân-kabiliyetleri ile lisanslı atık alım tesislerine gönderilmesiyle tatbikat sonlandırıldı.

UZMAR ve TCDD İzmir Limanı yetkililerinin operasyonel liderliğinde yaklaşık 2 saatte tamamlanan bu tatbikatla, UZMAR ve TCDD İzmir Limanı arasındaki iş birliği, iletişim ve koordinasyonun iyi düzeyde olduğu ve terminalde oluşabilecek kirliliklere karşı hazırlıklı olunduğu görüldü.