ROKETSAN ve STM’den Harp Sahasında Oyun Değiştirecek Yeni Sistem: ALPAGUT

Farklı coğrafyalarda yaşanan savaş ve çatışmalarla, Akıllı Dolanan Mühimmat Sistemleri’nin (Loitering Munition) etkinliği ve önemi son dönemlerde giderek artıyor. Türkiye’nin roket ve füze merkezi ROKETSAN ile Türkiye’nin taktik mini İHA üretiminde öncü şirketi STM, sahadan gelen bu ihtiyaca en hızlı şekilde, yeni ve etkin bir çözüm üretmek hedefiyle ALPAGUT’u ortak geliştirmek için çalışmalarına başladı.

ALPAGUT Görücüye Çıktı

Akıllı Dolanan Mühimmat Sistemi ALPAGUT’un tanıtımı ilk kez SAHA EXPO’da gerçekleştirildi. Lansman törenine, T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir,

ROKETSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Yiğit, ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci ve STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz katıldı.

ALPAGUT’un iş birliği protokolünde konuşan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, “Türk savunma sanayiinin önemli iki kurumu ROKETSAN ve STM, akıllı dolanan mühimmat sistemi ALPAGUT için güçlerini birleştirdi. Bu alandaki milli mühendislik tecrübemizin önemli bir yansıması olan ALPAGUT, kara, deniz hedeflerinin yanı sıra, radar ve haberleşme sistemlerine, komuta merkezi gibi kritik tesislere ve fırsat hedeflerine karşı etkin bir güç olacak. Hayırlı olsun” dedi.

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci de “STM ile gerçekleştirdiğimiz başarılı iş birliğinin sonucunda harp sahasının değişen konseptlerine uygun bu teknolojiyi Türkiye’mize kazandırıyoruz. Başta Türk Silahlı Kuvvetleri’miz ve güvenlik güçlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirdiğimiz ALPAGUT’un önemli bir ihracat potansiyeline de sahip olacağını ve Türkiye’nin savunma sanayisindeki öncü rolünü pekiştireceğini şimdiden görebiliyoruz” ifadelerini kullandı.

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz ise, “Akıllı dolanan mühimmat alanındaki STM tecrübesi ve yetkinliğini, ROKETSAN iş birliği ile farklı bir seviyeye çıkarıyoruz. ALPAGUT’un, güvenlik güçlerimiz başta olmak üzere, dost ve kardeş ülke orduları için sahada oyun değiştirici ve vurucu bir güç olacağını değerlendiriyoruz” diye konuştu.

ALPAGUT Hedefini Fark Edilmeden Vuracak

Gece ve gündüz operasyon yapabilecek ALPAGUT, hareketli veya sabit kara, deniz hedeflerine, radar ve haberleşme sistemlerine, hafif zırhlı kara veya deniz araçlarına, komuta merkezi gibi kritik tesislere, personele ve fırsat hedeflerine karşı etkin bir güç oluşturacak.

60 kilometre operasyonel yarıçapı, 60 dakikadan fazla havada kalma süresi ve farklı tipte harp başlıkları taşıyacak ALPAGUT, tekli ve sürü konseptine uygun kullanılabilecek.

Sistem çalışma konsepti olarak ateşlendikten ya da bırakıldıktan sonra, havada belli bir süre dolanarak hedef tespiti, takibi ve hedef kıymetlendirme faaliyetlerini icra edecek ve yerden gönderilen kullanıcı onayı ile otonom olarak belirlenmiş hedefe dalış yaparak hedefi imha edecek.

ALPAGUT sahip olduğu iki modlu arayıcı başlık ile hedefi fark edilmeden tespit ve teşhis edebiliyor, konum karıştırıcı sistemlerden etkilenmiyor ve hassas güdüm-kontrol tahrik sistemi ile hedefe nokta atışı yönlenebiliyor. Sistem tüm bu özelliklerin yanı sıra at-unut özelliği ile de kullanıcısına önemli avantajlar sunuyor.

ALPAGUT; insanlı ve insansız kara/hava/deniz araçlarına hızlı entegre edilebilmesiyle de öne çıkıyor. Geliştirilecek sistemin yerli SİHA sistemleri ile entegre bir şekilde çalışarak mobil hava savunma sistemleri, stratejik yer unsurları ile asimetrik hedeflere hızla angajman sağlayabilmesiyle harp ortamında önemli bir oyun değiştirici olması hedefleniyor.

ALPAGUT Teknik Özellikleri