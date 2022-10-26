Pendik Denizcilik Lisesi 6'ıncı Balık Günü'ne Hazırlanıyor

Pendik Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Pendik Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi) geleneksel Balık Günü’ne hazırlanıyor. Her yıl düzenlenen etkinlik, mezunlar, denizciler ve aileleri bu sene 6’ıncı kez bir araya getiriyor.

30 Ekim tarihinde düzenlenecek "6. Balık Günü" bu sene Mezunlar Danışma Kurulu Başkanı ve Pendik Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi Müdürü Atilla Yurdakul’un da destekleriyle “Bu Sene O Sene” sloganıyla gerçekleşecek.

Saat 14.00’te, Pendik Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde yapılacak etkinliğe katılım her sene giderek büyüyor. Büyük katılımın beklendiği organizasyona bu sene denizcilik sektörü büyük destek veriyora.

Ekol Denizcilik Eğitim Kurumu’nun sponsor olduğu etkinliğe Beşiktaş Marine, Beşgen Asansör, Capella Gemi Acenteliği, Çeksan Tersanesi, Lumos Lojistik, Mar-Ca Marine, MOS ve Mono Marine bu sene etkinliğe destek veren firmalar arasında.