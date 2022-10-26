Yolcu Gemisi "Marina" Alanya'ya Geldi

Alanya Limanı'na yanaştırılan 238 metre uzunluğundaki gemide, çoğu ABD'li 976 yolcu ile 778 personel bulunuyor.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen bazı turistler, turlara katılarak antik kentleri ziyaret etti, bazıları ise ilçede alışveriş yaptı.

"Marina"nın akşam saatlerinde Rodos Adası'na hareket edeceği öğrenildi.