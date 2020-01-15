TCG 18 MART denizaltısına gazilerden ziyaret

Milli Savunma Bakanlığının resmi twitter hesabında Karadeniz Uyum Herakatı Kapsamında TCG 18 Mart denizaltısını ziyaret eden gazilerle olan fotoğraf paylaşıldı. 12-13 Ocak tarihlerinde Trabzon’da liman ziyareti icra eden denizaltı halkın ziyaretine açılmıştı.

Vira Haber