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TCG 18 MART denizaltısına gazilerden ziyaret

TCG 18 MART denizaltısına gazilerden ziyaret

Karadeniz Uyum Harekâtı Kapsamında TCG 18 Mart denizaltısı 12-13 Ocak tarihlerinde halkın ziyaretine açıldı. Denizaltını ziyaret edenler arasında gazilerde vardı.

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Milli Savunma Bakanlığının resmi twitter hesabında Karadeniz Uyum Herakatı Kapsamında TCG 18 Mart denizaltısını ziyaret eden gazilerle olan fotoğraf paylaşıldı. 12-13 Ocak tarihlerinde Trabzon’da liman ziyareti icra eden denizaltı halkın ziyaretine açılmıştı.

Vira Haber

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