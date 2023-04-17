TCG Anadolu gemisi Sarayburnu Limanı'na Demirledi
Geçtiğimiz günlerde hizmete giren TCG Anadolu gemisi, demirlediği Sarayburnu Limanı'nda vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.
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Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA), Türkiye'nin de en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, donanmanın hizmetine girmesinin ardından Sarayburnu Limanı'na demirledi.
Gemiye, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Birçok kişi Sarayburnu Parkı, Yeşilay binası önü, Eminönü, Galata Köprüsü ve Karaköy'den TCG Anadolu'yu cep telefonuyla kayda aldı. Bazı vatandaşların da telefonla yakınlarını görüntülü arayıp TCG Anadolu'yu gösterdiği görüldü.
Sarayburnu Limanı'nda demirleyen gemi, yarın 13.00-18.00 arasında ziyarete açık olacak.
Gemi, 18, 19, 21, 22 ve 23 Nisan'da ise 10.00-18.00 arasında ziyaret edilebilecek.
TCG Anadolu gemisi, 24 Nisan'da İstanbul Boğazı'ndan geçerek vatandaşları selamlayacak.
Vira Haber
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Etiketler : Sarayburnu Limanı, TCG Anadolu
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