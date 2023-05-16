TCG Anadolu'yu İzmir'de 150 Bin Kişi Ziyaret Etti

Köşger, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla, Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük savaş gemisi, yerli ve milli üretim TCG Anadolu'yu uğurladı.

Geminin İstanbul'un ardından İzmir'de ziyarete açıldığını hatırlatan Köşger, "149 bin 865 vatandaşımızın ziyaret ederek yoğun ilgi gösterdiği iftihar ve gurur abidemiz TCG Anadolu, planlı bir tatbikata katılmak üzere İzmir'den ayrıldı. Pruvası neta, dümeni viya, rüzgarı kolayına olsun." ifadelerini kullandı.

TCG Anadolu 3 Mayıs'ta Alsancak Limanı'na demirlemiş, dün de römorkörler ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait botların eşliğinde planlı bir tatbikata katılmak üzere limandan hareket etmişti.

Vira Haber