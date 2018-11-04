TCG Burgazada,Türk donanmasının envanterinde

Türkiye’nin savaş gemisi yapabilen dünyadaki 10 ülkeden biri olduğunu kanıtlayan MİLGEM Projesi’nin 3. meyvesi TCG Burgazada, Türk donanmasına törenle katıldı.

Milli Gemi Projesi (MİLGEM) kapsamında tamamen yerli mühendislerin yaptığı TCG Burgazada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle Türk Deniz Kuvvetleri’nde göreve başladı.

2008 yılında Türk Deniz Kuvvetleri’nin ihtiyacını karşılamak için başlatılan MİLGEM Projesi hızla tamamlanıyor. İlk milli gemimiz TCG Heybeliada’nın 27 Eylül 2011’de denize indirilmesinin ardından İstanbul Tersane Komutanlığı’nda inşası gerçekleşen korvetlerin en yenisi TCG Burgazada, Deniz kuvvetlerine teslim edildi.

TCG Burgazada Korveti

MİLGEM Projesi kapsamında daha önce hizmete giren TCG Heybeliada ve TCG Büyükada'nın ardından üçüncü korvet olacak TCG Burgazada'nın yapımına, 17 Aralık 2014'te İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda başlandı. TCG Burgazada 18 Haziran 2016’da denize indirilerek test seyirlerine başlamıştı.

18 ayda korvetin 29 bloku inşa edilerek, kızak üstünde birleşimi gerçekleştirildi. Bu sürede komutanlığa teslim edilen cihaz, sistem, kabo, boru ev IHİ sistemi devreleriyle ana tahrik sistemi şaft braketleri ve stern tüpler yerine monde edildi.

Korvet, serinin diğer gemileriyle aynı standartlara göre üretildi. Buna göre, 99,5 metre boyunda, 14,4 metre genişliğindeki gemi, 2400 ton ağırlığında bulunuyor. Su üstünde saatte 29 deniz mili üzerinde sürat yapabilen gemide, 35 megavat güce erişen gaz türbini ve dizel makinelerle çift pervaneden oluşan sevk sistemi yer alıyor.

İntikal sürati ile ikmal ve yakıt desteksiz 3 bin 500 deniz mili yani 6 bin 485 kilometre seyir menziline sahip gemi, 10 gün denizde kalabilme özelliğe göre tasarlandı. Bu şekilde ekonomik sürat olan saatte 15 deniz mili yani saatte 28 kilometre süratle 9 günde, saatte 29 deniz mili yani saatte 54 kilometre üzeri süratle 5 günde Aden Körfezi'ne intikal edebiliyor. TCG Burgazada, yeni nesil GENESİS sensörlerle donatıldı. 100 metre boyunda 15 metre genişliğindeki korvet, 20 ton silah depolayabiliyor.

Korvet, 10 tonluk helikopter için gerekli platform, hangar ve kapsamlı destek ekipmanlarına sahip şekilde sahip inşa edildi.

Burgazada Korveti, su üstü harbi, deniz altı savunma harbi, hava savunma harbi, keşif gözetleme, komuta kontrol, asimetrik savunma harbi görevlerini icra edebiliyor.

MİLGEM Projesi'nin dördüncü gemisi olan TCG Kınalıada’nın donatımına ise İstanbul Tersanesi Komutanlığında devam ediliyor.

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığınca, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına yeni katılan TCG Burgazada için özel klip hazırlandı.

Yunus balıkları ve Türk bayrağı görüntüleriyle başlayan klipte MİLGEM Projesi kapsamında üretilen TCG Büyükada'dan görüntüler yer alıyor. Korvetin seyir sırasında çekilen görüntülerinin bulunduğu klipte, personelin eğitim faaliyetleri, gemiye helikopterden personel indirilmesi ve atış gibi çeşitli görüntüler de yer alıyor.

Klip, "MİLGEM F 513 Burgazada Hoşgeldin" ifadeleriyle sona eriyor.

Vira Haber