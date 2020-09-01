TCG Çeşme Gemisinin Karadeniz'de Bulunma Sebebi Ortaya Çıktı
Trabzon'da görülen TCG Çeşme gemisinin Karadeniz'de 2 ay süresince derinlik ve haritalama çalışması için bölgeye gittiği öğrenildi.
A+A-
Trabzon açıklarında görülen ve merak konusu olan TCG Çeşme gemisinin Karadeniz'de 2 ay süresince derinlik ve haritalama çalışması için bölgeye gittiği öğrenildi.
Karadeniz’de Fatih sondaj gemisinin doğal gaz yatağı keşfetmesiyle birlikte Türkiye, Karadeniz Bölgesi’nde çalışmalarına hız verdi.
TCG ÇEŞME GEMİSİ HASSAS ARAŞTIRMALAR YAPABİLİYOR
TCG Çeşme gemisi, batimetrik derinlik, manyetik şiddet, yerçekimi kuvveti, deniz yüzeyi ısısı, sismik hareketlilik, ses hızı, ortam ışığı ve tuzluluk oranı konularında hassas araştırmalar yapabiliyor.
Vira Haber
Bu haber toplam 187 defa okunmuştur
Etiketler : TCG Çeşme, Balıkçılık, Balık, Karadeniz
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.