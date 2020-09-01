TCG Çeşme Gemisinin Karadeniz'de Bulunma Sebebi Ortaya Çıktı

Trabzon açıklarında görülen ve merak konusu olan TCG Çeşme gemisinin Karadeniz'de 2 ay süresince derinlik ve haritalama çalışması için bölgeye gittiği öğrenildi.

Karadeniz’de Fatih sondaj gemisinin doğal gaz yatağı keşfetmesiyle birlikte Türkiye, Karadeniz Bölgesi’nde çalışmalarına hız verdi.

TCG ÇEŞME GEMİSİ HASSAS ARAŞTIRMALAR YAPABİLİYOR

TCG Çeşme gemisi, batimetrik derinlik, manyetik şiddet, yerçekimi kuvveti, deniz yüzeyi ısısı, sismik hareketlilik, ses hızı, ortam ışığı ve tuzluluk oranı konularında hassas araştırmalar yapabiliyor.