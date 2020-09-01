Mega Yat 'Al Lusail' Bodrum'a Demirledi
Katar Emiri'nin yüzen saray olarak tanımlanan yatı Al Lusail adlı Bodrum'a demirledi.
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Katar Emiri Tamim bin Hamad al-Thani’nin yüzen saray olarak tanımlanan “Al Lusail” adlı gemisi Bodrum’a demir attı.
Gemi Yanaşma İskelesi’ne demirleyen mega yat, devasa görüntüsüyle dikkat çekti.
Yatın içerisinde yat personelinin yoğun bir çalışma içerisinde olduğu görüldü.
Çelik gövde ve alüminyum üst yapıya sahip “Al Lusail”de spor salonu, asansör, yüzme havuzu, sinema, yüzme platformu, beach club, helikopter pisti, sualtı ışıkları, güzellik salonu gibi bölümler yer alıyor.
Vira Haber
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