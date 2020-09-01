Alanya Belediyesi 402 Kilogram Deniz Çöpü Topladı

Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bağlı deniz temizleme ekibi Ağustos ayında 402 kilogram deniz çöpü topladığını açıkladı.

Açıklanan rakamlara göre temizleme ekibi, Mayıs ayında 79 kilogram, Haziran ayında 186 kilogram, Temmuz ayında 284 kilogram, Ağustos ayında ise 402 kilogram deniz çöpü topladı.

Alanya Belediyesi'nin teknik personeli tarafından atık malzemelerden imal edilen "Wasteddin" isimli deniz yüzeyi teknesi, her gün balıkçı barınağından başlayarak sahil şeridi boyunca deniz çöplerinin bertarafı için çalışmaya devam ediyor.

Vira Haber