Fransa Doğu Akdeniz'e Uçak Gemisi Gönderecek

Yunan televizyonuna konuşan Fransız yetkililer, Macron'un Doğu Akdeniz'e uçak gemisi göndermeyi düşündüğünü açıkladı.

Yetkililer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un savaş jetleri ve denizaltılarla birlikte Charles de Gaulle adlı uçak gemisini Doğu Akdeniz'e göndermeye karar verdiğini ileri sürdü.

Fransa'nın eski cumhurbaşkanlarından Charles de Gaulle'un adını alan 261 metrelik ve 42.500 tonluk gemisinin savaş jetleri taşıyacağı belirtildi. Yunan medyasında yer alan haberlere göre; Yunanistan'ın Fransa'dan 18 Rafale savaş jeti almayı planladığı fakat henüz anlaşmanın yapılmadığı belirtilirken, Charles de Gaulle'e çok sayıda gemi ve denizaltının da eşlik edeceği belirtildi.

Vira Haber