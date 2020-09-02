D-Marin ve TURMEPA İş Birliğinde Çocuklar, STEAM ile Denizleri Koruyor

D-Marin ve DenizTemiz Derneği/ TURMEPA, altı yıldır sürdürdüğü iş birliği kapsamında bir kez daha STEAM ile denizleri birleştiriyor. Muğla’nın 13 ilçesinden 14 öğretmene verilecek STEAM eğitimleri ile çocuklar denizlerdeki sorunlara çözümler üretecek ve yenilikçi bilim ile denizleri koruyacaklar.

Çocukların küçük yaşlardan itibaren denizle olan bağlarını güçlendirmeyi hedefleyen D-Marin ve gelecek nesillere temiz denizlerin kucakladığı yaşanabilir bir Türkiye bırakmak amacıyla çalışan TURMEPA, ikinci kez denizel eğitimlerin yanı sıra öğretmenlere STEAM eğitimleri sağlayarak çocukların çevre projelerini teknolojiyle birleştirmesini hedefliyor. Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün iş birliğinde gerçekleştirilecek projede öğretmenlerin desteği ile çocukların doğaya yaklaşımlarına ışık tutarak bir bilim insanı gibi düşünmelerine, yeni fikir ve projeler üretmelerine katkı sağlamak amaçlanıyor.

“Denizler Bizim Geleceğimiz!”

Projenin amacı; çocukların sadece doğaya değil, tüm canlılara kucak açarak, sevmeyi öğrenmelerini ve bir bilim insanı gibi düşünerek yeni fikirler ve projeler üretmelerini sağlamak. Proje ile 2019 yılında STEAM ile çok başarılı sonuçlar elde edildi. Bu yıl da okul öğretmenleri alacakları STEAM Hizmet İçi Eğitimi ile denizler, Sıfır Atık ve plastik temalı eğitimleri birleştirerek bu bilgileri kendi okullarındaki öğrencilere aktaracak, böylece çocuklar denizleri korumaya yönelik projelerini geliştirirken teknolojiden faydalanacak.

D-Marin Turgutreis ve Göcek marinalarının bulunduğu Muğla’da seçilen öğretmenler ile yürütülen projenin altıncı yılında toplam 14 okuldan 14 öğretmen, deniz ve STEAM eğitimleriyle buluşacak. 31 Ağustos - 4 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek eğitmen eğitimlerinde BenMaker 5 gün boyunca Yenilikçilik, 3 Boyutlu Tasarım, Üretim Becerileri Atölyesi, Robotik-Kodlama ve Tasarım Maratonu başlıkları alında STEAM ile ilgili eğitimler düzenleyecek. TURMEPA ve D-Marin, projeyle bu yıl Muğla’nın Şehit Türkmen A.İ.H.L, Datça Yılmazlar Ortaokulu, Atakent Ortaokulu, Üzümlü Ortaokulu, Menteşe Ortaokulu, Yunus Emre Ortaokulu, Marmaris Enver Paşa Ortaokulu, Şehit Karaoğlan Ortaokulu, BİLSEM, Ortaca Çaylı 100. yıl Ortaokulu, Karadere Ortaokulu, Şehit Öğretmen Sezgin Keçeci Anadolu İmam Hatip Lisesi, Ayser Kazım Eren Ortaokulu ve Yılmazlar Ortaokulu’na ulaşacak.

Belirlenen öğretmenler aracılığı ile ilgili okulların öğrencileri yaratıcı ve akılcı düşünme, sorgulama, çözüm odaklı olma, keşfetme ve paylaşma becerilerini geliştirmeyi öğrenecek. Hazırlayacakları proje ile denizlerin temiz kalması için fikirlerini sunacak çocuklar, öncelikle denizlerde yaşanan sorunları araştırarak bu sorunların başta deniz yaşamına olmak üzere tüm ekosisteme olumsuz etkilerini sorgulayacak.

D-Marin Hakkında

D-Marin, kendini marina yönetiminde birinci sınıf hizmet vermeye, müşterilerine seçkin deneyimler ve iş ortaklarına üstün kalite standardı sunmaya adamıştır.

D-Marin; benzersiz 14 marinasıyla, Doğu Akdeniz Çanağı ve Körfez Bölgesi’nin en büyük global marina zincirinden biri olarak rekreasyonel yatçılığı teşvik etmekte, sunduğu altyapısıyla doğal su yollarına erişim sağlamakta ve ekonomik olarak da yerel istihdama ve büyümeye hizmet eden sürdürülebilir faaliyetler göstermektedir.

Tüm D-Marin marinaları, bulunduğu yerlerde en üst seviyede verdiği profesyonel yönetimi ve hizmet kalitesi ile tanınır. D-Marin, katamaranlardan yelkenlilere, motoryatlardan dünyanın en büyük mega yatlarına kadar çeşitli büyüklükteki teknelere hizmet veren benzersiz bir marina portföyüne sahiptir.

Dünyanın çeşitli yerlerinde 15 yılı aşkın marina deneyimiyle D-Marin, yetenekli yönetim kadrosu ve profesyonel tavsiyeleri ile birlikte en iyi uygulamayı teşvik eden yapı ve prosedürleri oluşturur, büyümeyi sağlar, uzun vadeli karlılık ve maliyet kontrol ile doluluk ve gelirleri en üst düzeye çıkararak marinaların operasyonel sorumluluğunu üstlenir.

TURMEPA Hakkında

DenizTemiz Derneği/ TURMEPA, ülkemiz kıyı ve denizlerinin korunmasını ulusal bir öncelik haline getirmek ve gelecek nesillere temiz denizlerin kucakladığı yaşanabilir bir Türkiye bırakmak amacıyla, 8 Nisan 1994 yılında Rahmi M. Koç’un kurucu başkanlığında, Deniz Ticaret Odası ile birlikte kuruldu. 2000 yılında Bakanlar Kurulu’nca alınan kararla, kamu yararına çalışan dernek statüsünü elde etti. Hayata geçirdiği projelerle, gerek ulusal gerekse uluslararası alanda kamuoyunun yakından tanıdığı DenizTemiz Derneği/ TURMEPA, 25 yıl içinde Türkiye’nin önde gelen deniz odaklı sivil toplum kuruluşu haline geldi.

BenMaker Hakkında

1972’de ERKALIP ile otomotiv sektöründe faaliyet göstermeye başlayan ve 45 yıllık bilgi birikimiyle ERMETAL OTOMOTİV, BÜROSİT BÜRO DONANIMLARI, ERKALIP, ERGIDA VE PLASMOT şirketleriyle ERMETAL ŞİRKETLER GRUBU adını almıştır. Tüm şirketler toplam 40 bin metrekare alanda 1600 çalışanı istihdam ederek Bursa ve Türk ekonomisine katkıda bulunmaktadır. ERMETAL ŞİRKETLER GRUBUNUN iş kolları Otomotiv endüstrisi, kalıpçılık, işe özel makine, fikstür, özel aparat & kontrol mastarları, ofis mobilyaları ve gıda sektöründen oluşmaktadır.

Bu bilgi birikimi ve üretim tecrübesi ile grubun en yeni şirketi olarak BenMaker; 7-12 yaş arası çocukların zihin-el koordinasyonlarını geliştirmeyi ve hayal güçlerini üretime dönüştürme becerilerine katkı sağlamayı amaçlayan bir eğitim atölyesidir.

Ermetal Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Gülener önderliğinde 5 yıllık uzun ve detaylı bir ARGE süreci sonrası, Ekim 2016’da Bursa’da faaliyetlerine başlayan BenMaker, bugün dört farklı kulvarda üreten nesiller yetiştirmek için çalışıyor.

Ayrıca, üretimini gerçekleştirdiği “Ahşap Şekillendirme ve Tasarım Seti” ile birlikte, okullarda maker hareketine yönelik çalışmalar yapan öğrencilere üretme olanakları sağlamaktadır. BenMaker Üretim Becerileri Atölyesi, hali hazırda 330’dan fazla okulda kurulmuş olup çocukların hayallerine hizmet etmektedir.