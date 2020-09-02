TURMEPA’nın Sıfır Atık Mavi Etkinliklerine Koroplast Desteği

Yaz sezonu ile birlikte deniz kıyıları, sahiller ve koylar dolup taşarken TURMEPA’nın Haziran 2019’da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı önderliğinde başlattığı Sıfır Atık Mavi seferberliğinin önemi giderek artıyor. Derneğin adıyla özdeşleşen kıyı temizleme etkinlikleri ve atık toplama faaliyetleri bu dönemde yoğunluk kazanıyor. TURMEPA’nın Sıfır Atık Mavi projesi kapsamında gerçekleştireceği çevre temizliği etkinliklerine Koroplast doğada çözünebilir çöp torbaları ile destek veriyor.

TURMEPA’nın Haziran 2019’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı önderliğinde başlattığı Sıfır Atık Mavi seferberliği, yoğun yaz sezonu ile birlikte daha da önem kazandı. Koronavirüs sürecinde tüm dünyada karbon ayak izi ve tüketim azalmış ve denizlerimiz kısa bir süreliğine temizlenmiş olsa da virüsün yayılmasını önlemek için hijyen açısından tek kullanımlık ürünlere artan yönelim, denizlerimiz için yeni bir tehlikenin sinyallerini veriyor. TURMEPA bu konuda farkındalık yaratmak için eğitim ve farkındalık çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Derneğin her yıl binlerce gönüllüsüyle gerçekleştirdiği kıyı temizleme etkinliklerine doğada çözünür çöp torbaları ile destek veren Koroplast, denizlerimizin temiz kalmasına katkıda bulunurken, sürdürülebilir bir doğa için de herkese örnek olacak bir adım atıyor.

İş birliği hakkında konuşan TURMEPA Genel Müdürü Semiha Öztürk şunları söyledi: “Denizlerimiz bizim ana yaşam kaynağımız. Çünkü aldığımız iki nefesten birini denizlerimiz sağlıyor. İhtiyaç duyduğumuz oksijenin yüzde 50 – 70’ini denizlerimiz üretiyor. Tıpkı karadaki ormanlar gibi denizlerin altında da oksijen deposu dev ormanlar var ve bize nefes veren bu mavi ormanları korumak hepimizin sorumluluğu. TURMEPA 25 yıldır oksijenimizi korumak için mücadele veriyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte 2019 yılında başlattığımız Sıfır Atık Mavi projesi ile 25 yıllık mücadelemizi ülke genelinde bir seferberliğe dönüştürdük. Koroplast’ın bu desteği de Sıfır Atık Mavi seferberliğine örnek bir katkı sunuyor. Koroplast’a desteği için çok teşekkür ederiz.” dedi.

Koroplast Satış ve Pazarlama Direktörü Bekir Türkoğlu ise iş birliğine ilişkin; “Koroplast olarak, geliştirdiğimiz ürünlerle tüketicilerimizin yaşam kalitesini yükseltmeye devam ederken tüm çalışmalarımızı doğaya, çevreye ve gezegene saygı duyarak büyük bir hassasiyetle sürdürüyoruz. TURMEPA’nın başlattığı “Sıfır Atık Mavi” projesi kapsamında gerçekleştirilen çevre temizliği etkinliklerine bu sene de doğada çözünebilir çöp torbalarımızla destek oluyoruz. Bu anlamlı hareketin parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Herkesi denizlerin kirlenmemesi ve denizlerdeki atıklar konusunda daha dikkatli ve hassas davranmaya davet ediyoruz. İş birliğimiz için TURMEPA’ya ve Sayın Semiha Öztürk’e bir kez daha teşekkür ederim.” dedi.

Sıfır Atık Mavi projesi hakkında

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2018 yılında hayata geçirdiği Sıfır Atık projesi ülkemizde büyük bir dönüşümü başlattı. Bakanlık verilerine göre Sıfır Atık projesi ile bugüne kadar toplam 3.612.504 ton atık toplandı ve bu sayede 37.283.865 metreküp su tasarrufu sağlandı.

TURMEPA, Sıfır Atık’ın deniz ayağını oluşturan Sıfır Atık Mavi projesi kapsamında 2019 Haziran ayından itibaren denizlerimizi ve su kaynaklarımızı atık tehdidinden korumak amacıyla eğitimden deniz koruma çalışmalarına kadar geniş kapsamlı faaliyetler gerçekleştirdi. Onlarca kurum, okul ve yüzlerce özel sektör çalışanının Sıfır Atık Mavi için bir araya gelmesiyle denizlerde sıfır atık hedefine bir adım daha yaklaşıldı. Ülke genelinde gerçekleştirilen Sıfır Atık Mavi eğitimleriyle 45 bini aşkın öğrenciye ulaşıldı; çocuk, genç ve yetişkin 4 bini aşkın kişiyle 11 ton katı atığın denizlerimize karışması önlendi. Kişiler ve kurumların topladıkları atıklar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sıfır Atık Mavi web sitesine (https://mavi.sifiratik.gov.tr) aktarıldı. Binlerce deniz sever Sıfır Atık Mavi Sözü verdi.

TURMEPA ayrıca Güney ve Ege koylarının simgesi haline gelen sıvı atık toplama tekneleri ile sadece bir yılda 3 bin 400 yat, tur teknesi ve motor yat gibi çok sayıda deniz aracından 1.8 milyon litre gri ve siyah su alımı yaparak yaklaşık 14 milyon litre deniz suyunun temiz kalmasını sağladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verilerine göre sıfır Atık Mavi seferberliğinin başlangıcından bu yana ülke çapında 261 bin metreküp, yani yaklaşık 65 bin 250 ton atık toplandı.